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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 78,1682 руб.
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08 июля 2025 года 17:42

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 июля в размере 78,1682 руб.

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8 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 июля, составляет 78,1682 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,03 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Цифровой рубль - третья форма российской...    читать дальше
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