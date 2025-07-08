Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2393,8 млрд руб.

8 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 июля по данным на начало операционного дня выросло до 2393,8 млрд руб.

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Росфинмониторинг наблюдает активизацию использования криптовалют коррупционерами, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время с встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Работа ведется по противодействию коррупции и здесь, в первую очередь, конечно,... "Работа ведется по противодействию коррупции и здесь, в первую очередь, конечно,... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают слабо снижаться днем, но отступили от внутридневных минимумов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:09 мск уменьшилась на $0,04 (0,06%), до $69,54 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:09 мск уменьшилась на $0,04 (0,06%), до $69,54 за баррель. Фьючерсы на нефть... Фьючерсы на нефть... читать дальше

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Мировые продажи чипов в мае выросли на 19,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $58,98 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 3,5%. По сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 3,5%. "Рост... "Рост... читать дальше

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Вывоз золота физлицами оказался фактически вне поля регулирования, заявил глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ведомство работает с Минфином и ЦБ РФ над решением этого вопроса. "Неурегулированность полная обращения... "Неурегулированность полная обращения... читать дальше

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Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году снизится на 23-32%, прогнозируют в ассоциации Российские автодилеры (РОАД). Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава ассоциации Алексей Подщеколдин, в РОАД прогнозируют, что... Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава ассоциации Алексей Подщеколдин, в РОАД прогнозируют, что... читать дальше

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Росфинмониторинг в 2024 году обеспечил возвращение в федеральный бюджет 26 млрд рублей в рамках госзакупок, 2,3 млрд руб. - по Гособоронзаказу (ГОЗ), говорится в отчете о работе Росфинмониторинга в 2024 году. По данным ведомства, в прошлом году в рамках контроля за... По данным ведомства, в прошлом году в рамках контроля за... читать дальше

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Госдума во вторник приняла решение утвердить кандидатуру Андрея Никитина на должность главы министерства транспорта РФ Согласно действующему законодательству, председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры федеральных министров (за... Согласно действующему законодательству, председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры федеральных министров (за... читать дальше

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В июне розничные продажи легковых автомобилей в Китае увеличились на 18,6% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,1 млн, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда они составили... читать дальше

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Рынки акций Азии в основном выросли 8 июля. FINMARKET.RU - По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций в основном выросли, инвесторы оценивали ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка. 8 июля. FINMARKET.RU - По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций в основном выросли, инвесторы оценивали ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка. Президент США Дональд Трамп сообщил... Президент США Дональд Трамп сообщил... читать дальше

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Активы внесенных в перечень террористов и экстремистов лиц на сумму 245 млн рублей были заблокированы в минувшем году, следует из материалов Росфинмониторинга, подготовленных к встрече директора службы с президентом РФ. Согласно этим материалам, в 2024 году в перечень... Согласно этим материалам, в 2024 году в перечень... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,89 пункта (0,25%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2763,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2764,6 (+0,31%) пункта, минимальное - 2746,72 (-0,34%)... читать дальше

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Минпромторг РФ готов работать над улучшением мер поддержки для участников проекта создания высокоскоростных поездов, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов на пленарной сессии выставки "Иннопром-2025" на тему "Транспорт и промышленность. Взаимодействие в интересах граждан и... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 1 июля по 8 июля) - 79,0255 руб. за доллар, минимальное значение - 78,5411 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,12 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,5/81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,97/96,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,03/84,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...

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