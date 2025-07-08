08 июля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
8 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 июля 2025 года 14:30
Росфинмониторинг наблюдает активизацию использования криптовалют коррупционерами, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время с встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Работа ведется по противодействию коррупции и здесь, в первую очередь, конечно,... читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:22
Нефтяные цены продолжают слабо снижаться днем, но отступили от внутридневных минимумов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:09 мск уменьшилась на $0,04 (0,06%), до $69,54 за баррель.
Фьючерсы на нефть... читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:17
Мировые продажи чипов в мае выросли на 19,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $58,98 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).
По сравнению с апрелем текущего года показатель вырос на 3,5%.
"Рост... читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:09
Вывоз золота физлицами оказался фактически вне поля регулирования, заявил глава Росфинмониторинга (РФМ) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Ведомство работает с Минфином и ЦБ РФ над решением этого вопроса.
"Неурегулированность полная обращения... читать дальше
.
08 июля 2025 года 14:02
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в 2025 году снизится на 23-32%, прогнозируют в ассоциации Российские автодилеры (РОАД).
Как сообщил на пресс-конференции во вторник глава ассоциации Алексей Подщеколдин, в РОАД прогнозируют, что... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:54
Росфинмониторинг в 2024 году обеспечил возвращение в федеральный бюджет 26 млрд рублей в рамках госзакупок, 2,3 млрд руб. - по Гособоронзаказу (ГОЗ), говорится в отчете о работе Росфинмониторинга в 2024 году.
По данным ведомства, в прошлом году в рамках контроля за... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:46
Госдума во вторник приняла решение утвердить кандидатуру Андрея Никитина на должность главы министерства транспорта РФ
Согласно действующему законодательству, председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры федеральных министров (за... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:38
В июне розничные продажи легковых автомобилей в Китае увеличились на 18,6% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,1 млн, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). Темпы роста ускорились по сравнению с маем, когда они составили... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:30
Рынки акций Азии в основном выросли
8 июля. FINMARKET.RU - По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций в основном выросли, инвесторы оценивали ситуацию в мировой торговле и итоги заседания австралийского центробанка.
Президент США Дональд Трамп сообщил... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:21
Активы внесенных в перечень террористов и экстремистов лиц на сумму 245 млн рублей были заблокированы в минувшем году, следует из материалов Росфинмониторинга, подготовленных к встрече директора службы с президентом РФ.
Согласно этим материалам, в 2024 году в перечень... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,89 пункта (0,25%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2763,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2764,6 (+0,31%) пункта, минимальное - 2746,72 (-0,34%)... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:12
Минпромторг РФ готов работать над улучшением мер поддержки для участников проекта создания высокоскоростных поездов, заявил замглавы ведомства Альберт Каримов на пленарной сессии выставки "Иннопром-2025" на тему "Транспорт и промышленность. Взаимодействие в интересах граждан и... читать дальше
.
08 июля 2025 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 1 июля по 8 июля) - 79,0255 руб. за доллар, минимальное значение - 78,5411 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,12 руб.
Это автоматическое сообщение.
.
08 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,5/81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.
08 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,97/96,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
08 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,03/84,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...
.