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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9254 руб.
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07 июля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9254 руб.

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7 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,46 коп. и составил 10,9254 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,825 руб., максимальный - 10,992 руб. Было заключено 77088 сделок. Объем торгов составил 85643,56 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,837 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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