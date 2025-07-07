Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 июля

7 июля. FINMARKET.RU -РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8432,56 (-13,16) руб./грамм; на серебро - 93,35 (-0,13) руб./грамм; на платину - 3502,71 (+10,01) руб./грамм; на палладий - 2859,87 (+16,03) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50956,509 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 520,152 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,46 коп. и составил 10,9254 руб. Минимальный курс юаня составил 10,825 руб., максимальный - 10,992 руб. Было заключено 77088 сделок. Объем торгов составил 85643,56 млн... Минимальный курс юаня составил 10,825 руб., максимальный - 10,992 руб. Было заключено 77088 сделок. Объем торгов составил 85643,56 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продаж на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, снижения металлов из-за опасений нового витка мировых торговых войн, хотя нефть отскочила вверх после просадки; также негативным фактором выступают риски новых... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий правила налогообложении сделок по оплате имуществом доли совладельца, покидающего компанию, которая работает на упрощенной системе налогообложения (УСН). Согласно документу, налог будет взиматься с действительной... читать дальше

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Российские автозаводы, перезапущенные с 2022 года после ухода иностранных инвесторов, будут иметь послабления в части требований по локализации их продукции и смогут получать от государства компенсирующие утильсбор промышленные субсидии, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник. Как стало известно на выходных, восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, приняли решение увеличить квоты на добычу в августе на 548 тыс. б/с. В мае, июне и июле... В мае, июне и июле... читать дальше

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Около 50% управляющих резервами центральных банков считают реструктуризацию госдолга США "правдоподобным" сценарием, следует из ежегодного опроса UBS, в котором участвовали представители почти 40 центробанков. При этом две трети респондентов волнуют риски для... При этом две трети респондентов волнуют риски для... читать дальше

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Дефицит бюджета РФ в 1-м полугодии составил 1,7% ВВП Дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2025 года, по предварительным данным, составил 3,694 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Его размер в отношении к ВВП достиг годового прогноза, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий... Законом о бюджете на текущий... читать дальше

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Правительство РФ предложило с 1 сентября 2025 г. повысить пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, водительские удостоверения, техосмотр и другие действия с транспортом, что, по расчетам, даст бюджету дополнительно 28 млрд рублей в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,87 коп. и составил 10,9243 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 10,9915 руб. Было заключено 23159 сделок. Объем торгов составил 32550,48... Минимальный курс юаня составил 10,8445 руб., максимальный - 10,9915 руб. Было заключено 23159 сделок. Объем торгов составил 32550,48...

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Количество компаний, подавших заявку на размещение акций в Гонконге, в первом полугодии достигло исторического максимума. По данным Гонконгской фондовой биржи (HKEX), 208 эмитентов направили заявки на первичный или вторичный листинг в январе-июне, что оказалось больше... По данным Гонконгской фондовой биржи (HKEX), 208 эмитентов направили заявки на первичный или вторичный листинг в январе-июне, что оказалось больше... читать дальше

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Государство может инвестировать в развитие российского электронного машиностроения в 2025-2027 годах 73,8 млрд рублей, говорится в материалах Минпромторга к итоговой коллегии ведомства. Такой объем инвестиций предусмотрен Комплексной программой развития электронного... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8432,56 (-13,16) руб./грамм; на серебро - 93,35 (-0,13) руб./грамм; на платину - 3502,71 (+10,01) руб./грамм; на палладий - 2859,87 (+16,03) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 92,4138 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 июля, составляет 78,7185 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Уровень технологической независимости отрасли нефтегазового машиностроения по итогам 2025 года вырастет до 80% по сравнению с 70% в 2024 году. Согласно планам, благодаря организации производств конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции к 2030 году этот... читать дальше

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