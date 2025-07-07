Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2203,7 млрд руб.

7 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 2203,7 млрд руб.

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Российская Федерация ратифицировала протокол о возобновлении действия соглашения с Казахстаном о порядке торговли нефтью и нефтепродуктами в обновленной редакции, предусматривающей упрощение ряда процедур. Соответствующий закон был подписан главой российского... Соответствующий закон был подписан главой российского... читать дальше

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Цены на золото снижаются на фоне роста курса доллара США к основным мировым валютам. Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 15:11 мск понизились на 0,9% - до $3312,6 за тройскую унцию. С начала года драгметалл прибавил примерно... Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 15:11 мск понизились на 0,9% - до $3312,6 за тройскую унцию. С начала года драгметалл прибавил примерно... читать дальше

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Во вторник, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 14,28 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 8 июля, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 28,98 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во вторник, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,81 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Во вторник, 8 июля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $190,74 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал ратифицированное ранее Госдумой РФ соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об исключении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Соглашение было подписано 17 февраля... Соглашение было подписано 17 февраля... читать дальше

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Банк России в рамках развития рынка розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) хочет обсудить с профучастниками ряд инициатив, в том числе допускающих инвестиции в неторгуемые на бирже ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), расширение использования "плеча" и... читать дальше

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Розничные цены на бензин в первую неделю июля продолжили активный рост, который начался в середине прошлого месяца, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе увеличились на 15 копеек, до 58,08... Средневзвешенные цены Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе увеличились на 15 копеек, до 58,08... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит с 1 января 2026 г. новые условия для применения налоговых льгот в преференциальных режимах. Новые резиденты смогут сохранять льготы только при выполнении инвестиционных обязательств и отсутствии нарушений в... читать дальше

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Китайские регуляторы рассматривают возможность расширения программы Southbound Bond Connect, позволяющей инвесторам из материковой части страны покупать облигации международных эмитентов на Гонконгской фондовой бирже, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Участники рынка оценивают перспективы баланса спроса и предложения после решения ОПЕК+ о более существенном, чем ожидалось, увеличении квот на добычу нефти в августе. Восемь стран ОПЕК+,... Восемь стран ОПЕК+,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,94 пункта (1,14%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2769,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2788,67 (-0,46%) пункта,... читать дальше

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Американская химическая компания Dow Inc. закроет три производственных предприятия в Европе до конца 2027 года. Как говорится в пресс-релизе компании, такое решение принято в ответ на "структурные проблемы" в регионе. В частности, Dow намерена закрыть предприятие по... В частности, Dow намерена закрыть предприятие по... читать дальше

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Автозавод "Урал" построит литейное производство автокомпонентов мощностью 45 тыс. тонн чугунного литья в год, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области Соответствующее соглашение о намерениях на полях "Иннопром-2025" в присутствии главы региона Алексея... Соответствующее соглашение о намерениях на полях "Иннопром-2025" в присутствии главы региона Алексея... читать дальше

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Россия и Саудовская Аравия обсуждают партнёрство в сфере судостроения, одним из вариантов может стать создание сборочных производств на территории королевства с участием российских компаний, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах... читать дальше

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