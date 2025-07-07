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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5246,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2863,22 млрд руб.
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07 июля 2025 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5246,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2863,22 млрд руб.
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7 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 июля составили по Российской Федерации 5246,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5003,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5044,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4820,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июля составили 2863,22 млрд руб. против 2957,6230499999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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