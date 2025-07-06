ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,74 коп.

5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп.

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Власти США вплотную подошли к заключению соглашений по торговле с рядом стран, заявил сегодня американский министр финансов Скотт Бессент. "Мы близки к сделкам с рядом стран. Как это всегда бывает, наши визави тянут время (...). Я полагаю, что в течение ближайшей пары дней у нас... читать дальше

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Налогоплательщики западных стран должны знать, на что правительства этих государств тратят "народные денежки", заявил президент РФ Владимир Путин. "Только "Народным фронтом" поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на... "Только "Народным фронтом" поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на... читать дальше

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Производства разного назначения появятся на части бывшей промзоны "Автомоторная" по проекту комплексного развития территории (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, они предусмотрены... читать дальше

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В Даниловском районе Москвы ведутся работы по развитию транспортной инфраструктуры, их планируется завершить в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Будет построено и реконструировано 4,6 км дорог. Приведём в порядок в том числе Летниковскую улицу, 2-й и 3-й... читать дальше

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Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым... "На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Профессии моряка и речника пользуются уважением в обществе. Они требуют высокого профессионализма,... "Профессии моряка и речника пользуются уважением в обществе. Они требуют высокого профессионализма,... читать дальше

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Заповедник "Степь Донецкая" создан на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, соответствующее постановление утвердило правительство РФ. "На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный... "На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный... читать дальше

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщает портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с...

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Жители Москвы приобрели и арендовали у города более 520 участков для возведения частных домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы. Эти округа являются основным направлением... Эти округа являются основным направлением... читать дальше

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Суд ЕС отклонил апелляцию крупнейшего белорусского химзавода "Гродно Азот" (принадлежит государству) и входящего в его структуру завода "Химволокно" об исключении из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в Евросоюзе, соответствующее... читать дальше

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К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к... Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к... читать дальше

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На 1 июня в России работали 2,7 тыс. свадебных салонов, подсчитали в "Яндекс Картах". Год к году показатель сократился на 12%. Тенденция сформировалась на фоне падения спроса, пишет "Коммерсант". Согласно подсчетам "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных... читать дальше

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Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК. "Ввиду... "Ввиду... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Проект соответствующего документа от министерства торговли США направлен на предотвращение поставок в Китай... Проект соответствующего документа от министерства торговли США направлен на предотвращение поставок в Китай... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности, сообщила вчера глава ведомства Оксана Лут на форуме малого бизнеса, который прошел в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области. "Мы хотим попробовать в наших... "Мы хотим попробовать в наших... читать дальше

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