.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
Нефтяникам добавят льготных налоговых режимов
Минфин совместно с Минэнерго и Минэкономразвития должны проработать возможность предоставления льготных налоговых режимов для нефтегазовых компаний к ноябрю 2025 года. Об этом говорится в перечне поручений главы правительства Михаила Мишустина, с...
 
Инвестиции в коммерческую недвижимость резко сократились
Инвестиции в коммерческую недвижимость и участки под застройку в первом полугодии снизились на 38%, до 290 млрд руб. На рынке осталось мало привлекательных объектов, а существующие сложно купить из-за низкой доступности кредитования. Одним из...
 
Рост налогов сократит прирост доходов населения на 0,4%
Запланированный в этом году переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%, подсчитали в Высшей школе экономики. Это окажет влияние и на динамику ВВП: в 2024 году на частное потребление пришлось 2,9...
 
06 июля 2025 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.

 0  
5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,74 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 июля 2025 года 17:59
Власти США близки к торговым соглашениям с рядом стран
Власти США вплотную подошли к заключению соглашений по торговле с рядом стран, заявил сегодня американский министр финансов Скотт Бессент. "Мы близки к сделкам с рядом стран. Как это всегда бывает, наши визави тянут время (...). Я полагаю, что в течение ближайшей пары дней у нас...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 17:02
Путин призвал западных налогоплательщиков задуматься, на что власти тратят их деньги
Налогоплательщики западных стран должны знать, на что правительства этих государств тратят "народные денежки", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только "Народным фронтом" поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 16:17
В бывшей промзоне "Автомоторная" в Москве разместят 9 высокотехнологичных предприятий
Производства разного назначения появятся на части бывшей промзоны "Автомоторная" по проекту комплексного развития территории (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, они предусмотрены...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 15:08
В 2028 году будут завершены работы по развитию транспортной инфраструктуры в Даниловском районе Москвы
В Даниловском районе Москвы ведутся работы по развитию транспортной инфраструктуры, их планируется завершить в 2028 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Будет построено и реконструировано 4,6 км дорог. Приведём в порядок в том числе Летниковскую улицу, 2-й и 3-й...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 13:56
На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект о защите граждан от финансовых потерь
Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 12:41
Благодаря труду работников морского и речного флота развиваются мощности морских портов, система внутренних водных путей - Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства.

"Профессии моряка и речника пользуются уважением в обществе. Они требуют высокого профессионализма,...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 11:36
Правительство РФ утвердило постановление о создании заповедника "Степь Донецкая"
Заповедник "Степь Донецкая" создан на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

"На ряде территорий Донецкой Народной Республики и Запорожской области создан государственный природный...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 09:39
США с понедельника начнут рассылать письма с уведомлением о введении пошлин
Американский президент Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, экспортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщает портал Axios. "Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского...    читать дальше
.
06 июля 2025 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с...
.
05 июля 2025 года 17:46
В Новой Москве за 13 лет выделено более 70 га земли для ИЖС
Жители Москвы приобрели и арендовали у города более 520 участков для возведения частных домов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) с 2012 года, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

Эти округа являются основным направлением...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 16:59
Суд ЕС отклонил апелляцию белорусского химзавода "Гродно Азот" о снятии санкций
Суд ЕС отклонил апелляцию крупнейшего белорусского химзавода "Гродно Азот" (принадлежит государству) и входящего в его структуру завода "Химволокно" об исключении из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в Евросоюзе, соответствующее...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 16:15
Только 8% россиян готовы к зарплате в цифровых рублях
К зарплате в цифровых рублях большинство россиян относится с недоверием, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что технологически уже все готово к...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 14:58
За год число свадебных салонов в РФ сократилось на 12%
На 1 июня в России работали 2,7 тыс. свадебных салонов, подсчитали в "Яндекс Картах". Год к году показатель сократился на 12%. Тенденция сформировалась на фоне падения спроса, пишет "Коммерсант". Согласно подсчетам "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" (оператор фискальных...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 13:36
В августе страны ОПЕК+ увеличат добычу на 548 тыс. б/с
Восемь стран ОПЕК+, которые в 2023 году ограничили нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки, в августе увеличат квоты на добычу на 548 тыс. баррелей в сутки (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), говорится в пресс-релизе ОПЕК.

"Ввиду...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 12:44
США хотят ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд
Администрация президента США Дональда Трампа планирует ограничить поставки ИИ-чипов в Малайзию и Таиланд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Проект соответствующего документа от министерства торговли США направлен на предотвращение поставок в Китай...    читать дальше
.
05 июля 2025 года 12:26
Минсельхоз РФ планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности
Минсельхоз РФ планирует реализовать проект по развитию сети минипекарен в сельской местности, сообщила вчера глава ведомства Оксана Лут на форуме малого бизнеса, который прошел в рамках Всероссийского дня поля в Волгоградской области.

"Мы хотим попробовать в наших...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.