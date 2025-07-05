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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.
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05 июля 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 78,8354 руб.. евро - 93,0103 руб.
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5 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,74 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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