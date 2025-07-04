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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,99 руб.
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04 июля 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,99 руб.

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4 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,47 коп. и составил 10,99 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0185 руб. Было заключено 44402 сделки. Объем торгов составил 91489,67 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,953 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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