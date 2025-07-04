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04 июля 2025 года 17:40
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 июля
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4 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8445,72 (-3,39) руб./грамм; на серебро - 93,48 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3492,7 (-10,35) руб./грамм; на палладий - 2843,84 (-10,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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