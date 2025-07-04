Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 июля

4 июля. FINMARKET.RU -РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8445,72 (-3,39) руб./грамм; на серебро - 93,48 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3492,7 (-10,35) руб./грамм; на палладий - 2843,84 (-10,78) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,47 коп. и составил 10,99 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0185 руб. Было заключено 44402 сделки. Объем торгов составил 91489,67 млн... Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0185 руб. Было заключено 44402 сделки. Объем торгов составил 91489,67 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне фиксации прибыли игроками из-за подешевевшей нефти и сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше

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Динамика денежно-кредитных агрегатов под действием решений ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) складывается в рамках прогноза, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. "В части денежно-кредитных агрегатов действительно мы видим трансмиссию наших решений в той... "В части денежно-кредитных агрегатов действительно мы видим трансмиссию наших решений в той... читать дальше

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Правительство РФ поддержало законопроект о прослеживаемости, изъятии и уничтожении фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов, но предложило доработать его ко второму чтению, указав на отсутствие ответственности за недостоверные сведения в системе... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,52 коп. и составил 10,973 руб. Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11 руб. Было заключено 20732 сделки. Объем торгов составил 33894,62 млн... Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11 руб. Было заключено 20732 сделки. Объем торгов составил 33894,62 млн...

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АПК РФ, по данным на 15 июня, существенно увеличила экспорт мяса (включая субпродукты). Как сообщил в блиц-интервью "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, экспорт говядины вырос на 17%, до 19,4 тыс. тонн, в том числе в дальнее зарубежье -... Как сообщил в блиц-интервью "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, экспорт говядины вырос на 17%, до 19,4 тыс. тонн, в том числе в дальнее зарубежье -... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8445,72 (-3,39) руб./грамм; на серебро - 93,48 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3492,7 (-10,35) руб./грамм; на палладий - 2843,84 (-10,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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стерлингов ($218,6 млн), по данным Dealogic. Это антирекорд за всю историю подсчетов компании - с 1995 года. Даже в первом полугодии посткризисного 2009 года эмитенты привлекли больше - 222 млн фунтов. Это антирекорд за всю историю подсчетов компании - с 1995 года. Даже в первом полугодии посткризисного 2009 года эмитенты привлекли больше - 222 млн фунтов. Всего в январе-июне на лондонском рынке состоялось пять... Всего в январе-июне на лондонском рынке состоялось пять... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 07.07 по 13.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году увеличила расходы по защите окружающей среды на своей производственной площадке в Верхней Салде Свердловской области до 940,2 млн рублей, говорится в отчете компании за прошлый год. Траты на экологию в 2023 году составили 826,9... Траты на экологию в 2023 году составили 826,9... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-990 на 13 млрд 310,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 226 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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