04 июля 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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4 июля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 07.07 по 13.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|07.07.2025
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|январь 2025
|08.07.2025
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09.07.2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|10.07.2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|10.07.2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|11.07.2025
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|февраль 2025
|11.07.2025
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|январь 2025
Это автоматическое сообщение.
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04 июля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,47 коп. и составил 10,99 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0185 руб. Было заключено 44402 сделки. Объем торгов составил 91489,67 млн...
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04 июля 2025 года 19:07
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне фиксации прибыли игроками из-за подешевевшей нефти и сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины.
В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225... читать дальше
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04 июля 2025 года 18:41
Динамика денежно-кредитных агрегатов под действием решений ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) складывается в рамках прогноза, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"В части денежно-кредитных агрегатов действительно мы видим трансмиссию наших решений в той... читать дальше
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04 июля 2025 года 18:08
Правительство РФ поддержало законопроект о прослеживаемости, изъятии и уничтожении фальсифицированных и контрафактных пестицидов и агрохимикатов, но предложило доработать его ко второму чтению, указав на отсутствие ответственности за недостоверные сведения в системе... читать дальше
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04 июля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,52 коп. и составил 10,973 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,943 руб., максимальный - 11 руб. Было заключено 20732 сделки. Объем торгов составил 33894,62 млн...
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04 июля 2025 года 17:57
АПК РФ, по данным на 15 июня, существенно увеличила экспорт мяса (включая субпродукты).
Как сообщил в блиц-интервью "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, экспорт говядины вырос на 17%, до 19,4 тыс. тонн, в том числе в дальнее зарубежье -... читать дальше
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04 июля 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8445,72 (-3,39) руб./грамм; на серебро - 93,48 (+1,52) руб./грамм; на платину - 3492,7 (-10,35) руб./грамм; на палладий - 2843,84 (-10,78) руб./грамм.
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04 июля 2025 года 17:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 93,0103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,74 коп.
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04 июля 2025 года 17:33
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 июля, составляет 78,8354 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,23 коп.
Это автоматическое сообщение.
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04 июля 2025 года 17:23
стерлингов ($218,6 млн), по данным Dealogic.
Это антирекорд за всю историю подсчетов компании - с 1995 года. Даже в первом полугодии посткризисного 2009 года эмитенты привлекли больше - 222 млн фунтов.
Всего в январе-июне на лондонском рынке состоялось пять... читать дальше
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04 июля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 07.07 по 13.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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04 июля 2025 года 17:08
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 2024 году увеличила расходы по защите окружающей среды на своей производственной площадке в Верхней Салде Свердловской области до 940,2 млн рублей, говорится в отчете компании за прошлый год.
Траты на экологию в 2023 году составили 826,9... читать дальше
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04 июля 2025 года 16:44
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-990 на 13 млрд 310,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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04 июля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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04 июля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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04 июля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 5 по 11 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 226 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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