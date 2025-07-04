Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2489,6 млрд руб.

4 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 2489,6 млрд руб.

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Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в пятницу, трейдеры заняли осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет... Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет... читать дальше

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Минсельхоз РФ сохраняет объявленный ранее прогноз сбор зерна в 2025 году в объеме не менее 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы. "Прогнозы мы озвучивали: по зерновым сохраняем прогноз порядка 135 млн тонн, по пшенице ожидаем 90 млн тонн", - заявила журналистам... "Прогнозы мы озвучивали: по зерновым сохраняем прогноз порядка 135 млн тонн, по пшенице ожидаем 90 млн тонн", - заявила журналистам... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,91 пункта (0,67%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2804,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2810,61 (-0,45%) пункта,... читать дальше

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В июне мировые цены на продовольствие выросли по сравнению на 0,5% из-за подорожания мяса и молочных продуктов, а также растительного масла, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен в... Индекс продовольственных цен в... читать дальше

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"СПБ биржа" с 12:39 мск приостановила прием заявок по сделкам с акциями АО ПАО "Южуралзолото", сообщается в информации на сайте биржи.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,94/96,32 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,8/81,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,59/83,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рынки акций крупнейших стран Западной Европы снижаются в пятницу на фоне торговой неопределенности, а также слабых статданных. Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые... Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые... читать дальше

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Банк России планирует обновить сценарии и методологию климатического стресс-тестирования финансовых организаций, заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Максим Морозов. "Сейчас мы как раз планируем доработать методологию, сделать подробную... "Сейчас мы как раз планируем доработать методологию, сделать подробную... читать дальше

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Доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 86,7% (85,8% по итогам 2024 г.), 12% операций совершается по QR-кодам и биометрии, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе Финансового конгресса Банка России. "Учитывая... "Учитывая... читать дальше

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Банк России 7 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие основания г. Новый Уренгой" серии "Города", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма... Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма... читать дальше

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"СПБ биржа" надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. "Ведем внутренние переговоры, прежде всего с участниками рынка. Выносили уже два раза на комитет по развитию... "Ведем внутренние переговоры, прежде всего с участниками рынка. Выносили уже два раза на комитет по развитию... читать дальше

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В мае 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их падение составляло 2,2%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с маем прошлого года цены выросли на 0,3%. В странах ЕС цены производителей... В странах ЕС цены производителей... читать дальше

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"Московская биржа" установила запрет коротких продаж по акциям и облигациям АО ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК), сообщается в информации на сайте торговой площадки. На бирже обращаются два выпуска облигаций эмитента - 001P-03 и 001P-04. На бирже обращаются два выпуска облигаций эмитента - 001P-03 и 001P-04. Как сообщалось, торги акциям... Как сообщалось, торги акциям...

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Объем рынка платного ТВ в России в I квартале составил 27,9 млрд рублей, увеличившись на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года, посчитали аналитики "ТМТ Консалтинг". При этом число пользователей услуг платного ТВ в январе-марте сохранилось на уровне 46,5... При этом число пользователей услуг платного ТВ в январе-марте сохранилось на уровне 46,5... читать дальше

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