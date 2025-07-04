Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5044,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2957,62 млрд руб.

4 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 июля составили по Российской Федерации 5044,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4820,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4906,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4688 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 июля составили 2957,62 млрд руб. против 2892,3411499999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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