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Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам укороченной предпраздничной сессии в четверг. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,77% и составил 44828,53 пункта. Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,83% - до рекордных 6279,35... Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,83% - до рекордных 6279,35... читать дальше

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Встреча министров восьми стран ОПЕК+, ранее объявивших о добровольных сокращениях нефтедобычи, перенесена на субботу, 5 июля, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций. Ранее она была назначена на воскресенье, 6 июля. Ранее она была назначена на воскресенье, 6 июля. Основным вопросом переговоров... Основным вопросом переговоров... читать дальше

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Европейские рынки акций завершили в четверг торги ростом. Трейдеры оценивали статданные по экономике еврозоны, а также новости о ходе переговоров США с торговыми партнерами относительно пошлин на импорт. Трейдеры оценивали статданные по экономике еврозоны, а также новости о ходе переговоров США с торговыми партнерами относительно пошлин на импорт. Ожидания снижения напряженности во внешней торговле... Ожидания снижения напряженности во внешней торговле... читать дальше

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Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как сохраняющиеся опасения относительного быстрого урегулирования конфликта вокруг Украины, так и продолжающееся снижение мировых цен на нефть. К... К... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 78,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 93,1277 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 93,1277 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ... читать дальше

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Сегодня в США праздник - День Независимости. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51983,626 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,595 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 10,9853 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0215 руб. Было заключено 51714 сделок. Объем торгов составил 64002,17... Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0215 руб. Было заключено 51714 сделок. Объем торгов составил 64002,17...

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Российский фондовый рынок завершил четверг в небольшом плюсе. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики... читать дальше

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Банк России продолжает обсуждать с профильными ведомствами создание единой системы учета платежных карт для контроля за количеством карт, которым владеет одно физическое лицо, точного лимита пока нет, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоили статус "под наблюдением" кредитным рейтингам ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК") и его облигаций, сообщается в пресс-релизах агентств. Рейтинги ЮГК продолжают... Рейтинги ЮГК продолжают... читать дальше

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Банк России выступает за систематизацию законодательных подходов к введению периода охлаждения по финансовым продуктам, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в рамках Финансового конгресса... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. во 2-м квартале увеличил поставки на 38,2% - до рекордных 3,309 тыс. машин по сравнению с 2,394 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Производство подскочило на 83,1% - до... Производство подскочило на 83,1% - до...

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ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что... "Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что... читать дальше

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Депутаты предлагают взыскивать с банков более жесткие штрафы и установить вилку - до 0,1% и до 1% от собственного капитала (вместо уставного капитала сейчас) за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными. Документ (№959011-8)... читать дальше

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