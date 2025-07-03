Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 июля

3 июля. FINMARKET.RU -РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8449,11 (-19,78) руб./грамм; на серебро - 91,96 (-0,35) руб./грамм; на платину - 3503,05 (+66,43) руб./грамм; на палладий - 2854,62 (+9,74) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51983,626 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,595 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,73 коп. и составил 10,9853 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0215 руб. Было заключено 51714 сделок. Объем торгов составил 64002,17... Минимальный курс юаня составил 10,9525 руб., максимальный - 11,0215 руб. Было заключено 51714 сделок. Объем торгов составил 64002,17...

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Российский фондовый рынок завершил четверг в небольшом плюсе. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, выросшей накануне нефти и ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики... читать дальше

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Банк России продолжает обсуждать с профильными ведомствами создание единой системы учета платежных карт для контроля за количеством карт, которым владеет одно физическое лицо, точного лимита пока нет, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоили статус "под наблюдением" кредитным рейтингам ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК") и его облигаций, сообщается в пресс-релизах агентств. Рейтинги ЮГК продолжают... Рейтинги ЮГК продолжают... читать дальше

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Банк России выступает за систематизацию законодательных подходов к введению периода охлаждения по финансовым продуктам, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в рамках Финансового конгресса... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. во 2-м квартале увеличил поставки на 38,2% - до рекордных 3,309 тыс. машин по сравнению с 2,394 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Производство подскочило на 83,1% - до... Производство подскочило на 83,1% - до...

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ЦБ РФ в июле будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и более, шага меньше, чем в июне, "на столе" не будет, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что... "Эта вариативность в прогнозе связана с тем, что мы видим, что... читать дальше

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Депутаты предлагают взыскивать с банков более жесткие штрафы и установить вилку - до 0,1% и до 1% от собственного капитала (вместо уставного капитала сейчас) за нарушения при привлечении вкладов, выдаче потребительских кредитов и работе с мобилизованными. Документ (№959011-8)... читать дальше

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Повышение тарифов ЖКХ выше уровня инфляции несет проинфляционные риски, может способствовать проведению более жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Это то, что, конечно, может стать серьезным... "Это то, что, конечно, может стать серьезным...

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Сильные данные по рынку труда США заставили трейдеров пересмотреть прогнозы относительно возможности снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июле. В настоящее время вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля... В настоящее время вероятность уменьшения ставки американским ЦБ на заседании 29-30 июля... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,42 коп. и составил 10,9782 руб. Минимальный курс юаня составил 10,942 руб., максимальный - 11,013 руб. Было заключено 17994 сделки. Объем торгов составил 23632,29... Минимальный курс юаня составил 10,942 руб., максимальный - 11,013 руб. Было заключено 17994 сделки. Объем торгов составил 23632,29...

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Неоднородность ситуации с инфляцией по регионам РФ является еще одним аргументом в пользу сохранения таргета на уровне 4%, повышение цели привело бы к росту индекса потребительских цен до двузначного уровня в некоторых субъектах РФ, считает советник председателя Банка России... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне вырос до 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 50,5 пункта, по данным Trading... читать дальше

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Сбербанк перезапустил процесс перевода заблокированных активов и обязательств на фоне смягчения позиции ЦБ РФ, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор кредитной организации Тарас Скворцов. "Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за... "Для нас это снова открывает возможность обращения в ЦБ за... читать дальше

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Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций изучает случаи нарушения банками ипотечного стандарта, результаты станут известны в течение 30 дней, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил... читать дальше

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