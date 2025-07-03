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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 78,7831 руб.
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03 июля 2025 года 17:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 июля в размере 78,7831 руб.
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3 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 78,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,91 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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