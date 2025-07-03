Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2697,3 млрд руб.

3 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июля по данным на начало операционного дня выросло до 2697,3 млрд руб.

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ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен отложить введение в ЕС закона об искусственном интеллекте на два года. В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза... В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8449,11 (-19,78) руб./грамм; на серебро - 91,96 (-0,35) руб./грамм; на платину - 3503,05 (+66,43) руб./грамм; на палладий - 2854,62 (+9,74) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 78,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,91 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 93,1277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" не стало раскрывать информацию о выплате дивидендов по итогам 2024 года, как не сообщало о решениях годовых собраний акционеров по итогам 2022 и 2023 годов. Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров корпорации,... Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров корпорации,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск повысился на 0,49% и составил 44703,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% - до 6259,8 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск повысился на 0,49% и составил 44703,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% - до 6259,8 пункта.... читать дальше

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"Технониколь" в 2025 году планирует направить около 15-20 млрд рублей на сделки M&A, сообщил в интервью "Интерфаксу" совладелец и управляющий партнер "Технониколь" Сергей Колесников. "В 2025 году основной фокус мы сохраняем на модернизации производственной базы. На эти... "В 2025 году основной фокус мы сохраняем на модернизации производственной базы. На эти... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-989 на 16 млрд 91,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Нефтяные цены к вечеру остаются в минусе, но отступили от внутридневных минимумов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16,36 мск снизилась на $0,22 (0,32%), до $68,89 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16,36 мск снизилась на $0,22 (0,32%), до $68,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на... Фьючерсы на нефть WTI на... читать дальше

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Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за первое полугодие выросло на 1,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance. По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии,... По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии,... читать дальше

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3 июля. FINMARKET.RU -В мае дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 18,7% относительно предыдущего месяца - до $71,5 млрд, сообщил Минторг страны. В апреле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не... В апреле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс., говорится в сообщении Минтруда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на... Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на... читать дальше

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Банк России вернется к обсуждению расширения диапазона ценовых границ на торгах выходного дня после их запуска на срочном рынке, но по-прежнему настроен скептично к этой идее, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему... "В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,55 пункта (0,304%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2823,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,08 (+0,88%) пункта,... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за 6 недель 233 тыс., сообщается в отчете Минтруда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236... читать дальше

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Закон, регулирующий работу цифровых платформ, планируется к вступлению в силу с 1 марта 2027 года, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять подготовку закона под личный... Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять подготовку закона под личный... читать дальше

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