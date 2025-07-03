03 июля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|январь 2025
|15:30
|Данные с рынка труда США
|февраль 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|январь 2025
Это автоматическое сообщение.
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03 июля 2025 года 17:11
ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании призвали председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен отложить введение в ЕС закона об искусственном интеллекте на два года.
В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза... читать дальше
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03 июля 2025 года 17:10
ЦБ РФ с 4 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8449,11 (-19,78) руб./грамм; на серебро - 91,96 (-0,35) руб./грамм; на платину - 3503,05 (+66,43) руб./грамм; на палладий - 2854,62 (+9,74) руб./грамм.
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03 июля 2025 года 17:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 78,7831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,91 коп.
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03 июля 2025 года 17:04
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июля, составляет 93,1277 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,03 коп.
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03 июля 2025 года 17:04
ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" не стало раскрывать информацию о выплате дивидендов по итогам 2024 года, как не сообщало о решениях годовых собраний акционеров по итогам 2022 и 2023 годов.
Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров корпорации,... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:57
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.
Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск повысился на 0,49% и составил 44703,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% - до 6259,8 пункта.... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:55
"Технониколь" в 2025 году планирует направить около 15-20 млрд рублей на сделки M&A, сообщил в интервью "Интерфаксу" совладелец и управляющий партнер "Технониколь" Сергей Колесников.
"В 2025 году основной фокус мы сохраняем на модернизации производственной базы. На эти... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:49
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-989 на 16 млрд 91,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:47
Нефтяные цены к вечеру остаются в минусе, но отступили от внутридневных минимумов.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16,36 мск снизилась на $0,22 (0,32%), до $68,89 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:41
Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за первое полугодие выросло на 1,3 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance.
По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии,... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:34
3 июля. FINMARKET.RU -В мае дефицит внешнеторгового баланса США увеличился на 18,7% относительно предыдущего месяца - до $71,5 млрд, сообщил Минторг страны.
В апреле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $60,3 млрд, а не... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:28
Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тыс., говорится в сообщении Минтруда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 110 тыс., по данным Trading Economics.
Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:21
Банк России вернется к обсуждению расширения диапазона ценовых границ на торгах выходного дня после их запуска на срочном рынке, но по-прежнему настроен скептично к этой идее, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.
"В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,55 пункта (0,304%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2823,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,08 (+0,88%) пункта,... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:14
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс. - до минимальных за 6 недель 233 тыс., сообщается в отчете Минтруда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 237 тыс., а не 236... читать дальше
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03 июля 2025 года 16:07
Закон, регулирующий работу цифровых платформ, планируется к вступлению в силу с 1 марта 2027 года, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он также поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять подготовку закона под личный... читать дальше
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