Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,948 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9275 руб., максимальный - 10,9605 руб. Было заключено 23945 сделок. Объем торгов составил 46755,9 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,947 руб. за юань.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,60 коп. и составил 10,948 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51970,031 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 479,669 млрд руб., или на...

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Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 июня выросли на 0,20% после повышения на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу... По отношению к началу... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в июне 2025 года продолжил снижаться, опустившись на 1,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в мае 2025 года индекс оценивался в минус... Ранее в мае 2025 года индекс оценивался в минус... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в мае 2025 года ускорили рост до 10,5% относительно предыдущего месяца после повышения на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В марте цены производителей на бензин... В марте цены производителей на бензин... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 1-го квартала 2025 года составила 74,9% против 73,9% в первые три месяца прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). При этом доля расходов домохозяйств выросла до 53,0%... При этом доля расходов домохозяйств выросла до 53,0%... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,60 коп. и составил 10,948 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9275 руб., максимальный - 10,9605 руб. Было заключено 23945 сделок. Объем торгов составил 46755,9 млн... Минимальный курс юаня составил 10,9275 руб., максимальный - 10,9605 руб. Было заключено 23945 сделок. Объем торгов составил 46755,9 млн...

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Оборот розничной торговли в России в мае в годовом выражении увеличился на 1,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,1%. Темпы роста показателя несколько... Темпы роста показателя несколько... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле 2025 года составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-апрель 2025... За январь-апрель 2025... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в мае 2025 года вырос на 0,7% в годовом выражении после роста на 2,0% в апреле, на 0,8% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-апреле 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 9 трлн 832,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в апреле... В том числе в апреле... читать дальше

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Инфляция в РФ с 24 по 30 июня составила 0,07% после 0,04% с 17 по 23 июня, также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 30 июня составил 0,19%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе, несмотря на попытки индексов локально подрасти на фоне подорожавшей нефти и сигналов от ЦБ РФ о готовности дальше снижать ключевую ставку. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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Акции американских производителей одежды и обуви растут в среду после заявления президента США Дональда Трампа о заключении торгового соглашения с Вьетнамом. Как сообщалось, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда... Как сообщалось, по условиям соглашения Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, тогда... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) на данный момент не получает новых заявок на финансирование инвестиционных проектов даже по субсидируемым ставкам, отмечает риски прекращения работы отдельных предприятий при сохранении высокой ключевой ставки, заявил глава банка Борис Листов журналистам в... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое позволит избежать введения повышенных пошлин на вьетнамский импорт с 9 июля. По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на... По условиям соглашения, Вьетнам будет платить пошлину в размере 20% на весь экспорт в США, а тариф на... читать дальше

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Глава Сбербанка Герман Греф не видит у цифрового рубля, масштабное использование которого ЦБ РФ намерен развернуть в следующем году, никакого трансформационного потенциала для российской экономики, признавая при этом перспективы его использования в трансграничных... читать дальше

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