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Минпромторг РФ прорабатывает с заинтересованными ведомствами создание фондов поддержки отдельных отраслей, наполнение которых будет осуществляться за счёт введения специальных промышленных сборов, сообщил глава министерства Антон Алиханов. "Мы считаем, что промышленный... "Мы считаем, что промышленный... читать дальше

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Американские компании в июне объявили о сокращении числа рабочих мест на 48 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это вдвое ниже показателя за май текущего года (93,82 тыс.), а также на 2% меньше количества уволенных годом ранее (48,79... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,9 пункта (0,453%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,26 (-0,29%) пункта,... читать дальше

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Источником дофинансирования программ поддержки спроса в автопроме РФ станет повышение утильсбора на отдельные категории транспортных средств, ввозимые физическими лицами для собственных нужд. Как сообщил журналистам в среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в 2025 году за... читать дальше

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Нефтесервисные предприятия России в текущих макроэкономических условиях не в силах вкладывать инвестиции в развитие, много сервисных компаний закредитовано. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Финансового конгресса Банка России. "Если... "Если... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,64/83,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи...

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Расходы по кредитным картам в США на предметы роскоши снижались в годовом выражении по итогам каждого из первых пяти месяцев этого года, по данным Citigroup. Ожидалось, что в 2025 году розничная торговля люксовыми товарами продолжит показывать позитивную динамику после... Ожидалось, что в 2025 году розничная торговля люксовыми товарами продолжит показывать позитивную динамику после... читать дальше

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Американская Tesla Inc. увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода в июне на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост отмечен впервые после восьми месяцев спада. В июне предприятие Tesla в Шанхае отгрузило 71,599 тыс. автомобилей, сообщила... В июне предприятие Tesla в Шанхае отгрузило 71,599 тыс. автомобилей, сообщила... читать дальше

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Валютный курс, хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Действительно, например,... "Действительно, например,... читать дальше

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Производство кофейных зерен в мире в 2025/2026 сельхозсезоне увеличится на 2,5% и достигнет рекордных 178,68 млн мешков (по 60 кг), сообщает российский федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на отчет Минсельхоза США. При этом урожай арабики сократится на 1,7%, до... При этом урожай арабики сократится на 1,7%, до... читать дальше

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В четверг, 3 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7,29 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 3 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 30 июня утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год, говорится в материалах компании. Из чистой прибыли в резервный фонд решено направить 838 тыс. рублей, остальную часть прибыли - 15,927 млн... Из чистой прибыли в резервный фонд решено направить 838 тыс. рублей, остальную часть прибыли - 15,927 млн... читать дальше

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Мы видим риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России. "Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все... "Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все...

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Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по... "Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по... читать дальше

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Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной... читать дальше

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