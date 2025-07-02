02 июля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
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02 июля 2025 года 16:26
Минпромторг РФ прорабатывает с заинтересованными ведомствами создание фондов поддержки отдельных отраслей, наполнение которых будет осуществляться за счёт введения специальных промышленных сборов, сообщил глава министерства Антон Алиханов.
"Мы считаем, что промышленный... читать дальше
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02 июля 2025 года 16:19
Американские компании в июне объявили о сокращении числа рабочих мест на 48 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Это вдвое ниже показателя за май текущего года (93,82 тыс.), а также на 2% меньше количества уволенных годом ранее (48,79... читать дальше
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02 июля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,9 пункта (0,453%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2835,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,26 (-0,29%) пункта,... читать дальше
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02 июля 2025 года 16:12
Источником дофинансирования программ поддержки спроса в автопроме РФ станет повышение утильсбора на отдельные категории транспортных средств, ввозимые физическими лицами для собственных нужд. Как сообщил журналистам в среду глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, в 2025 году за... читать дальше
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02 июля 2025 года 16:04
Нефтесервисные предприятия России в текущих макроэкономических условиях не в силах вкладывать инвестиции в развитие, много сервисных компаний закредитовано. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Финансового конгресса Банка России.
"Если... читать дальше
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02 июля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,64/83,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 27 коп., Cредний курс продажи...
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02 июля 2025 года 15:56
Расходы по кредитным картам в США на предметы роскоши снижались в годовом выражении по итогам каждого из первых пяти месяцев этого года, по данным Citigroup.
Ожидалось, что в 2025 году розничная торговля люксовыми товарами продолжит показывать позитивную динамику после... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:47
Американская Tesla Inc. увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода в июне на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Рост отмечен впервые после восьми месяцев спада.
В июне предприятие Tesla в Шанхае отгрузило 71,599 тыс. автомобилей, сообщила... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:39
Валютный курс, хотя и может не соответствовать ожиданиям отдельных отраслей, должен уравновешивать интересы всех игроков и отражать баланс спроса и предложения со стороны всех участников, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Действительно, например,... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:32
Производство кофейных зерен в мире в 2025/2026 сельхозсезоне увеличится на 2,5% и достигнет рекордных 178,68 млн мешков (по 60 кг), сообщает российский федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на отчет Минсельхоза США.
При этом урожай арабики сократится на 1,7%, до... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:30
В четверг, 3 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 7,29 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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02 июля 2025 года 15:30
В четверг, 3 июля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 1,66 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:26
Акционеры ПАО "ТГК-2" на годовом собрании 30 июня утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год, говорится в материалах компании.
Из чистой прибыли в резервный фонд решено направить 838 тыс. рублей, остальную часть прибыли - 15,927 млн... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:19
Мы видим риски переохлаждения экономики РФ, очень важно не передержать высокие реальные ставки, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Финансового конгресса Банка России.
"Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все...
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02 июля 2025 года 15:11
Если индикаторы покажут более быстрое замедление экономики и снижение инфляции в РФ, это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы смотрим и по инвестиционному спросу, и по... читать дальше
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02 июля 2025 года 15:05
Первой реакцией банковского сектора на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может стать сокращение кредитных портфелей, так как компании будут стремиться снизить долговую нагрузку, а не брать деньги на новые инвестиции, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на пленарной... читать дальше
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