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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,942 руб.
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01 июля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,942 руб.
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1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,38 коп. и составил 10,942 руб. Минимальный курс юаня составил 10,896 руб., максимальный - 10,9765 руб. Было заключено 33083 сделки. Объем торгов составил 78267,97 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,94 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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