ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,4181 руб.

1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 78,4181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,03 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,38 коп. и составил 10,942 руб. Минимальный курс юаня составил 10,896 руб., максимальный - 10,9765 руб. Было заключено 33083 сделки. Объем торгов составил 78267,97 млн... Минимальный курс юаня составил 10,896 руб., максимальный - 10,9765 руб. Было заключено 33083 сделки. Объем торгов составил 78267,97 млн...

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Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 г. может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщил замдиректора департамента Минэнерго РФ Дмитрий Лопатин в ходе заседания в совета по... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом индикаторов на фоне разнополярных внешних сигналов и затишья на геополитическом фронте, фактором поддержки выступают ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ в июле, а также попытки нефти подрасти. В Азии во вторник... В Азии во вторник... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал указ о гарантиях для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке. Указ №436 под названием "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов" датирован 1 июля, он опубликован на официальном портале правовой... Указ №436 под названием "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов" датирован 1 июля, он опубликован на официальном портале правовой... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) добился снижения темпов роста потребительских цен в еврозоне до целевого показателя в 2%, однако риск усиления инфляции сохраняется в связи с геополитическими событиями, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. В ходе сессии с главами... В ходе сессии с главами... читать дальше

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Акционеры ПАО "Россети" на годовом собрании утвердили невыплату дивидендов за 2024 год, сообщила компания. "Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года", - говорится в сообщении. "Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года", - говорится в сообщении. Последний раз "Россети" выплачивали... Последний раз "Россети" выплачивали... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года увеличился на 9,9%, до 125,934 трлн рублей со 114,631 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с маем 2025 года объем торгов вырос на 9,4%, со 115,076... По сравнению с маем 2025 года объем торгов вырос на 9,4%, со 115,076... читать дальше

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Количество DDoS-атак на российские ресурсы в интернете за последний год выросло вдвое, фиксируется и рост продолжительности таких атак, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. "Фиксируем рост количества, продолжительности и мощности DDoS-атак на... "Фиксируем рост количества, продолжительности и мощности DDoS-атак на... читать дальше

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Программа развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть" в 2025-2028 годах оценивается в 1,015 трлн рублей, говорится в годовом отчете компании. Из них инвестиционная программа составляет 151,7 млрд... Из них инвестиционная программа составляет 151,7 млрд... читать дальше

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Скидки на российскую нефть Urals по итогам июня снизились на $0,6-0,9 за баррель к уровням мая, на нефть ESPO - упали на $2,3/баррель, премии в Китае выросли на $0,1/барр., при этом цены оказались ниже "ценового потолка", свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в мае увеличилось на 374 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,769 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Данные за апрель были пересмотрены с повышением... Данные за апрель были пересмотрены с повышением... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,86 коп. и составил 10,9335 руб. Минимальный курс юаня составил 10,892 руб., максимальный - 10,9695 руб. Было заключено 16750 сделок. Объем торгов составил 30694,86... Минимальный курс юаня составил 10,892 руб., максимальный - 10,9695 руб. Было заключено 16750 сделок. Объем торгов составил 30694,86...

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Банки в условиях сложной рыночной конъюнктуры позволили "Мечелу" оптимизировать платежи по кредитам, предстоящие в 2025 и 2026 годах, погашать "тело" долга компания сможет с 2027 года, рассказала журналистам замгендиректора по финансам компании Нелли Галеева в кулуарах годового... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл вновь подтвердил, что американский ЦБ планирует дождаться свидетельств влияния торговой политики Вашингтона на инфляцию в США прежде, чем снижать базовую процентную ставку. "Мы просто даем себе немного... "Мы просто даем себе немного... читать дальше

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Годовое собрание акционеров ВТБ утвердило выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, или 275,8 млрд рублей, говорится в материалах банка. Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров... Наблюдательный совет ВТБ в конце апреля вопреки ожиданиям рынка рекомендовал собранию акционеров... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО АФК "Система" на уровне ruAA- и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности ПАО АФК "Система" обусловлен высокой... "Рейтинг кредитоспособности ПАО АФК "Система" обусловлен высокой... читать дальше

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