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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,4181 руб.
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Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
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01 июля 2025 года 17:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 июля в размере 78,4181 руб.

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1 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 78,4181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,03 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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01 июля 2025 года 18:50
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Последний раз "Россети" выплачивали...    читать дальше
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