.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 июля
.
30 июня 2025 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 июля
|0
30 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8260,33 (-112,15) руб./грамм; на серебро - 90,84 (-1,47) руб./грамм; на платину - 3365,48 (-146,28) руб./грамм; на палладий - 2825,19 (+77,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 июня выросла на 1,09% и составила 52085,400 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52085,400 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 561,360 млрд руб., или на...
.30 июня 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,33 коп. и составил 10,9183 руб. Минимальный курс юаня составил 10,882 руб., максимальный - 10,9625 руб. Было заключено 38186 сделок. Объем торгов составил 54861,86...
.30 июня 2025 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле. Сдерживающими факторами выступили просевшая нефть и риски новых санкций... читать дальше
.30 июня 2025 года 18:51
Акционеры ПАО "НЛМК" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. По итогам 2023 года НЛМК выплатила акционерам 25,43 руб. на акцию (всего - 152,4 млрд рублей). Группа НЛМК - вертикально...
.30 июня 2025 года 18:46
Американский гостиничный оператор Hyatt Hotels Corp. продаст 15 курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке за $2 млрд. Как говорится в опубликованном на его сайте сообщении, Hyatt заключил окончательное соглашение о продаже всего портфеля недвижимости,... читать дальше
.30 июня 2025 года 18:39
Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 7 млрд рублей на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в материалах НРД. Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту. Процентная... читать дальше
.30 июня 2025 года 18:32
Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в мае 2025 года снизился по сравнению с апрелем на 0,2%, до 246,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 4,2%, до 40,7 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,... читать дальше
.30 июня 2025 года 18:26
Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июне 2025 года составил 1,234 млрд кубометров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее (573 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки. Для торгов в июне это максимальный оборот за... читать дальше
.30 июня 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,60 коп. и составил 10,9149 руб. Минимальный курс юаня составил 10,875 руб., максимальный - 10,955 руб. Было заключено 19195 сделок. Объем торгов составил 29688,31...
.30 июня 2025 года 17:55
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда. В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом... читать дальше
.30 июня 2025 года 17:54
ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8260,33 (-112,15) руб./грамм; на серебро - 90,84 (-1,47) руб./грамм; на платину - 3365,48 (-146,28) руб./грамм; на палладий - 2825,19 (+77,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.30 июня 2025 года 17:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 92,2672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 июня 2025 года 17:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,5284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 июня 2025 года 17:25
Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Инвесторы изучают новости компаний и следят за развитием ситуации в международной торговле. США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того,... читать дальше
.30 июня 2025 года 17:05
Набсовет ДОМ.РФ рекомендовал утвердить дивиденды за 2024 год в размере 146,5 руб. на обыкновенную акцию.
Наблюдательный совет госкорпорации АО "ДОМ.РФ", которая в преддверии готовящегося IPO планирует получить статус публичного акционерного общества, рекомендовал государству как единственному акционеру утвердить устав ПАО, принять решение об увеличении его уставного капитала на... читать дальше
.30 июня 2025 года 16:57
Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, заключила ряд крупных сделок в области облачных сервисов. Об этом должна объявить в понедельник на встрече с сотрудниками главный исполнительный директор компании Сафра Кац,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.