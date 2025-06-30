ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 июля в размере 78,5284 руб.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,5284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52085,400 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 561,360 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,33 коп. и составил 10,9183 руб. Минимальный курс юаня составил 10,882 руб., максимальный - 10,9625 руб. Было заключено 38186 сделок. Объем торгов составил 54861,86... Минимальный курс юаня составил 10,882 руб., максимальный - 10,9625 руб. Было заключено 38186 сделок. Объем торгов составил 54861,86...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, нейтральной геополитической новостной повестки и ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в июле. Сдерживающими факторами выступили просевшая нефть и риски новых санкций... читать дальше

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Акционеры ПАО "НЛМК" на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, говорится в сообщении компании. По итогам 2023 года НЛМК выплатила акционерам 25,43 руб. на акцию (всего - 152,4 млрд рублей). По итогам 2023 года НЛМК выплатила акционерам 25,43 руб. на акцию (всего - 152,4 млрд рублей). Группа НЛМК - вертикально... Группа НЛМК - вертикально...

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Американский гостиничный оператор Hyatt Hotels Corp. продаст 15 курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке за $2 млрд. Как говорится в опубликованном на его сайте сообщении, Hyatt заключил окончательное соглашение о продаже всего портфеля недвижимости,... Как говорится в опубликованном на его сайте сообщении, Hyatt заключил окончательное соглашение о продаже всего портфеля недвижимости,... читать дальше

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Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 7 млрд рублей на платформе Национального расчетного депозитария (НРД), говорится в материалах НРД. Выпуск структурирован в виде денежного требования к эмитенту. Процентная... читать дальше

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Объем выдачи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по программам господдержки в мае 2025 года снизился по сравнению с апрелем на 0,2%, до 246,6 млрд рублей, кредитов на рыночных условиях - на 4,2%, до 40,7 млрд рублей, сообщается в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования,... читать дальше

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Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в июне 2025 года составил 1,234 млрд кубометров, что более чем в два раза больше, чем годом ранее (573 млн куб. м), свидетельствуют данные площадки. Для торгов в июне это максимальный оборот за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,60 коп. и составил 10,9149 руб. Минимальный курс юаня составил 10,875 руб., максимальный - 10,955 руб. Было заключено 19195 сделок. Объем торгов составил 29688,31... Минимальный курс юаня составил 10,875 руб., максимальный - 10,955 руб. Было заключено 19195 сделок. Объем торгов составил 29688,31...

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Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) в 2024 году сократил чистую прибыль на 60%, говорится в отчетности фонда. В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом... В минувшем году чистая прибыль PIF составила $25,8 млрд саудовских риалов ($6,9 млрд) против 64,4 млрд риалов годом... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8260,33 (-112,15) руб./грамм; на серебро - 90,84 (-1,47) руб./грамм; на платину - 3365,48 (-146,28) руб./грамм; на палладий - 2825,19 (+77,84) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 92,2672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 июля, составляет 78,5284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Инвесторы изучают новости компаний и следят за развитием ситуации в международной торговле. США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того,... США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Кроме того,... читать дальше

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Наблюдательный совет госкорпорации АО "ДОМ.РФ", которая в преддверии готовящегося IPO планирует получить статус публичного акционерного общества, рекомендовал государству как единственному акционеру утвердить устав ПАО, принять решение об увеличении его уставного капитала на... читать дальше

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Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, заключила ряд крупных сделок в области облачных сервисов. Об этом должна объявить в понедельник на встрече с сотрудниками главный исполнительный директор компании Сафра Кац,... Об этом должна объявить в понедельник на встрече с сотрудниками главный исполнительный директор компании Сафра Кац,... читать дальше

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