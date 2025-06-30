30 июня 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
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30 июня 2025 года 11:34
UBS Group AG запускает новую программу обратного выкупа акций на $2 млрд.
Как говорится в пресс-релизе банка, программа является частью плана поощрения владельцев бумаг, одобренного акционерами в апреле. Она стартует 1 июля.
UBS намерен выкупить акции на сумму... читать дальше
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30 июня 2025 года 11:32
0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей по цене 99,946% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,72% годовых.
Дисконтные... читать дальше
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30 июня 2025 года 11:26
Следующий год будет не самым простым для банковского сектора, Сбербанку надо набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Да, конечно, 2025 год не обещает быть простым. Мы уже, собственно говоря,... читать дальше
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30 июня 2025 года 11:18
В январе-мае 2025 года в РФ было выдано 5,44 млн. "кредиток", сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,4% (или более чем в 2 раза) (в январе-мае 2024 года - 11,17 млн ед.). Такие данные приводятся в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше
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30 июня 2025 года 11:10
РФ за пять месяцев этого года экспортировала в Ирак около 74 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.
Стоимость экспортированного зерна превысила $15... читать дальше
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30 июня 2025 года 11:02
Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:55
Премьер РФ Михаил Мишустин поручил до 1 апреля 2026 года выработать системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от телеком-операторов для принятия мер по защите от мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:48
Повышение цен на газ с 1 октября без дополнительных решений правительства РФ о синхронном изменении регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию невозможно, считают в Совете производителей электроэнергии (СПЭ).
В организации напомнили, что тарифы на тепловую... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:40
Акционеры ПАО "МГКЛ" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,15 руб. на бумагу, говорится в материалах компании.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 190,3 млн рублей, что составляет 48% от чистой прибыли компании по МСФО за 2024... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:32
Президент США Дональд Трамп намерен назначить новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС) только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки.
"Кто бы туда не пришел, он опустит ставки, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,46 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,57 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,6 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:26
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 27 июня 2025 года на 7,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с 9 января... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2240 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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30 июня 2025 года 10:17
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу к 1 сентября проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей 5G/IMT-2020, говорится в сообщении... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:09
Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в... читать дальше
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30 июня 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,08/85,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 91 коп., Cредний курс продажи...
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