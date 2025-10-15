Бюджет может дополнительно получить 1,5 трлн руб. в 2026–2028 годах

15 октября. FINMARKET.RU - В следующие три годаможет дополнительно получить 546 млрд, 587 млрд и 665 млрд рублей соответственно — всего около 1,8 трлн. Такой потенциал поступлений выявила Счетная палата (СП) в заключении на проект финансового плана, пишут "Известия" . Одновременно аудиторы зафиксировали риски недобора на 118 млрд, 73 млрд и 81 млрд - суммарно 272 млрд. С учетом этих потерь резерв доходов оценивается примерно в 1,5 трлн: 428 млрд в 2026-м, 514 млрд - в 2027-м и 584 млрд - в 2028-м. При этом в прошлом проекте бюджета (на 2025–2027 годы) СП обнаружила запасы в 11 раз меньше - 136 млрд.

В прогнозе доходов бюджета учтены ключевые изменения законодательства, направленные на рост поступлений, включая косвенные эффекты, сказали газете в пресс-службе Минфина. Также заложены меры по повышению собираемости налогов и учтены текущие тенденции по основным видам поступлений. Если в ходе исполнения бюджетаокажутся выше прогноза, эти средства распределят по установленным правилам, добавили в ведомстве.

Главным источником дополнительных поступлений станет налог на добавленную стоимость (НДС), который за три года может принести плюс 1,7 трлн к запланированным 38 трлн. Как отмечают аудиторы, в прогнозе Минфина не учтена планируемая отмена ряда льгот по уплате НДС. Теперь сбор распространится на операции компаний, которые обеспечивают передачу и обработку данных при расчетах по банковским картам (процессинг и эквайринг). Также речь идет о сделках по продаже исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, внесенные в Единый реестр российского ПО - налог будет включен и в них.

Еще 52 млрд рублей могут поступить от акциза на жидкую сталь. В проекте бюджета заложена меньшая сумма, чем в прогнозе ФНС, из-за разного подхода к расчету ставки, отмечается в заключении Счетной палаты. С учетом оценки налоговой формируется резерв по доходам.

Дополнительные 35 млрд могут дать и таможенные сборы. Плюс 452 млн рублей бюджет может получить от приватизации нефинансовых активов. Сейчас по этой статье в проекте заложено лишь около 5 млрд за три года. Как отмечает СП, при расчете прогноза не учтена часть объектов, намеченных к продаже.