ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 78,4685 руб., евро - 92,2785 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,84 коп.

30 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 78,4685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

.

UBS Group AG запускает новую программу обратного выкупа акций на $2 млрд. Как говорится в пресс-релизе банка, программа является частью плана поощрения владельцев бумаг, одобренного акционерами в апреле. Она стартует 1 июля. Как говорится в пресс-релизе банка, программа является частью плана поощрения владельцев бумаг, одобренного акционерами в апреле. Она стартует 1 июля. UBS намерен выкупить акции на сумму... UBS намерен выкупить акции на сумму... читать дальше

.

0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей по цене 99,946% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,72% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,72% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Следующий год будет не самым простым для банковского сектора, Сбербанку надо набрать хорошую форму, чтобы не разочаровать инвесторов в 2026 году, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Да, конечно, 2025 год не обещает быть простым. Мы уже, собственно говоря,... "Да, конечно, 2025 год не обещает быть простым. Мы уже, собственно говоря,... читать дальше

.

В январе-мае 2025 года в РФ было выдано 5,44 млн. "кредиток", сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,4% (или более чем в 2 раза) (в январе-мае 2024 года - 11,17 млн ед.). Такие данные приводятся в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше

.

РФ за пять месяцев этого года экспортировала в Ирак около 74 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. Стоимость экспортированного зерна превысила $15... Стоимость экспортированного зерна превысила $15... читать дальше

.

Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезный спад в экономике без снижения показателей достаточности капитала ниже критических значений и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы... читать дальше

.

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил до 1 апреля 2026 года выработать системный подход к обязательному использованию кредитными организациями информации от телеком-операторов для принятия мер по защите от мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы... читать дальше

.

Повышение цен на газ с 1 октября без дополнительных решений правительства РФ о синхронном изменении регулируемых тарифов на электрическую и тепловую энергию невозможно, считают в Совете производителей электроэнергии (СПЭ). В организации напомнили, что тарифы на тепловую... В организации напомнили, что тарифы на тепловую... читать дальше

.

Акционеры ПАО "МГКЛ" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,15 руб. на бумагу, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 190,3 млн рублей, что составляет 48% от чистой прибыли компании по МСФО за 2024... Всего на выплату дивидендов будет направлено 190,3 млн рублей, что составляет 48% от чистой прибыли компании по МСФО за 2024... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп намерен назначить новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС) только того кандидата, который будет готов снижать процентные ставки. "Кто бы туда не пришел, он опустит ставки, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном... "Кто бы туда не пришел, он опустит ставки, - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Овальном... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,46 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,57 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,6 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,6 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Банк России продал иностранную валюту с расчетами 27 июня 2025 года на 7,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ РФ с 9 января... ЦБ РФ с 9 января... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2240 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и Минпромторгу к 1 сентября проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов в сетях связи общего пользования для обеспечения запуска сетей 5G/IMT-2020, говорится в сообщении... читать дальше

.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно понижается на фоне негативной динамики цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которым в понедельник предстоит перечислить в... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,08/85,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 91 коп., Cредний курс продажи...

.