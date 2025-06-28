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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 78,4685 руб., евро - 92,2785 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
Что нового готовит россиянам июль
С июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране придется платить за коммуналку на 11,9% больше. При этом в каждом конкретном городе будет действовать свой тариф, пишет "Российская газета". Коммунальные платежи...
 
Операторам связи с криминальным прошлым грозит отзыв лицензий
Минцифры предлагает ввести запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если их топ-менеджеры, владельцы или бенефициары имеют неснятую судимость за экономические преступления...
 
Мировые цены на кофе могут упасть на 20%
Мировые цены на кофе в ближайшие месяцы могут снизиться до 20%. Такой прогноз прозвучал в начале лета 2025 года на фоне новых данных о состоянии урожая в ключевых странах-производителях и улучшении погодных условий, пишут "Известия". По словам...
 
28 июня 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 78,4685 руб., евро - 92,2785 руб.

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28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 78,4685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,84 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
29 июня 2025 года 17:23
Что нового готовит россиянам июль
С июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране придется платить за коммуналку на 11,9% больше. При этом в каждом конкретном городе будет действовать свой тариф, пишет "Российская газета".

Коммунальные платежи...    читать дальше
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29 июня 2025 года 16:18
Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского заповедника
Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского государственного природного биосферного заповедника, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой...    читать дальше
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29 июня 2025 года 14:56
В текущем году в Москве построят почти 2 млн кв. м жилья по реновации
Город возведет около 2 млн «квадратов» жилья по программе реновации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70...    читать дальше
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29 июня 2025 года 13:41
Правительство учредило День российской адвокатуры
Профессиональный праздник - День российской адвокатуры - теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

Такая дата неформально утвердилась в адвокатском...    читать дальше
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29 июня 2025 года 12:35
Прямые инвестиции из России в Киргизию демонстрируют положительную динамику
Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, с которым обсудил актуальные вопросы...    читать дальше
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29 июня 2025 года 11:28
Отечественное кораблестроение вносит серьезный вклад в достижение технологического суверенитета, экономический рост страны - Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства.

Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил...    читать дальше
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29 июня 2025 года 10:35
Президент РФ назвал особым приоритетом решение задачи по наращиванию группировки универсальных атомных ледоколов
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя, отметив их вклад в становление России как морской державы.

"Перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление...    читать дальше
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29 июня 2025 года 09:42
Японская ракета вывела на орбиту спутник для мониторинга парниковых газов и водных ресурсов
Японская ракета H-IIA вчера вывела на орбиту спутник GOSAT-GW (Greenhouse Gases Observing Satellite - Greenhouse gases and Water cycle), предназначенный для мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли и водных ресурсов, сообщило Японское аэрокосмическое агентство...    читать дальше
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29 июня 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 78,4685 руб., евро - 92,2785 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 78,4685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с...
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28 июня 2025 года 17:53
Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на платформе "Московской биржи"
Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на платформе "Московской биржи" и находятся в разной степени готовности, до конца 2025 года ожидается несколько сделок, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров.

"У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний...    читать дальше
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28 июня 2025 года 17:27
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть введен в течение года
Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть введен в течение года, сообщил агентству "Анадолу" вице-премьер РФ Александр Новак. "Я думаю, что первый блок станции будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, в течение года", - отметил он.

Вице-премьер добавил,...    читать дальше
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28 июня 2025 года 17:09
"Мосбиржа" обсуждает с ЦБ РФ установление индивидуального ценового диапазона для дивидендных акций на торгах в выходные
"Московская биржа" обсуждает с Банком России возможность отмены узких границ ценового диапазона в размере плюс-минус 3% на торгах по выходным для акций, по которым планируются дивидендные выплаты, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров.

"Для таких акций...    читать дальше
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28 июня 2025 года 16:38
Минфин и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере ИИ
Минфин России и Сбер заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса. Подписи под документом поставили глава Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов, говорится в сообщении...    читать дальше
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28 июня 2025 года 15:34
"Московская биржа" прорабатывает запуск новых криптовалютных фьючерсов
"Московская биржа" отмечает высокий интерес к фьючерсу на ETF с привязкой к стоимости биткоина, который уже вошел в топ-30 инструментов срочного рынка по объему торгов. В настоящее время прорабатывается возможность запуска фьючерсов на другие криптоактивы, сообщила "Интерфаксу"...    читать дальше
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28 июня 2025 года 14:56
Пошлина на экспорт пшеницы из РФ со 2 июля снизится в 4,4 раза
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 июля снизится в 4,4 раза и составит 56,3 рубля против 248,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина станет самой низкой со времени ее введения (июнь 2021 года).

Пошлина на ячмень в очередной раз будет...    читать дальше
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28 июня 2025 года 13:21
Правительство РФ направило свыше 5,6 млрд рублей на поддержку ряда регионов
На обеспечение сбалансированности бюджетов Кемеровской области, Республики Крым и города Севастополя будет направлено более 5,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Из общей суммы около 3...    читать дальше
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