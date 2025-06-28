ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 июня в размере 78,4685 руб., евро - 92,2785 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,84 коп.

28 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 78,4685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп.

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Что нового готовит россиянам июль С июля традиционно повышаются тарифы на коммунальные услуги. В среднем по стране придется платить за коммуналку на 11,9% больше. При этом в каждом конкретном городе будет действовать свой тариф, пишет "Российская газета". Коммунальные платежи... Коммунальные платежи... читать дальше

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Правительство РФ утвердило постановление о создании Черноморского государственного природного биосферного заповедника, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. "Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой... "Черноморский государственный природный биосферный заповедник получил статус особо охраняемой... читать дальше

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Город возведет около 2 млн «квадратов» жилья по программе реновации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70... "Это позволит предоставить новые квартиры в современных жилых комплексах примерно 70... читать дальше

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Профессиональный праздник - День российской адвокатуры - теперь будет официально отмечаться 31 мая. Постановление о его учреждении подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров. Такая дата неформально утвердилась в адвокатском... Такая дата неформально утвердилась в адвокатском... читать дальше

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Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба киргизского лидера. "Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, с которым обсудил актуальные вопросы... "Президент Киргизии Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, с которым обсудил актуальные вопросы... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил... Этот профессиональный праздник объединяет учёных, проектировщиков, конструкторов, инженеров, работников верфей, всех, кто посвятил... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днём кораблестроителя, отметив их вклад в становление России как морской державы. "Перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление... "Перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление... читать дальше

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Японская ракета H-IIA вчера вывела на орбиту спутник GOSAT-GW (Greenhouse Gases Observing Satellite - Greenhouse gases and Water cycle), предназначенный для мониторинга парниковых газов в атмосфере Земли и водных ресурсов, сообщило Японское аэрокосмическое агентство... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 78,4685 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,68 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с...

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Около 50 компаний хотят провести pre-IPO на платформе "Московской биржи" и находятся в разной степени готовности, до конца 2025 года ожидается несколько сделок, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров. "У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний... "У нас огромное количество компаний, порядка 50 компаний... читать дальше

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Первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции может быть введен в течение года, сообщил агентству "Анадолу" вице-премьер РФ Александр Новак. "Я думаю, что первый блок станции будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, в течение года", - отметил он. Вице-премьер добавил,... Вице-премьер добавил,... читать дальше

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"Московская биржа" обсуждает с Банком России возможность отмены узких границ ценового диапазона в размере плюс-минус 3% на торгах по выходным для акций, по которым планируются дивидендные выплаты, сообщил директор рынка акций биржи Владимир Овчаров. "Для таких акций... "Для таких акций... читать дальше

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Минфин России и Сбер заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса. Подписи под документом поставили глава Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов, говорится в сообщении... читать дальше

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"Московская биржа" отмечает высокий интерес к фьючерсу на ETF с привязкой к стоимости биткоина, который уже вошел в топ-30 инструментов срочного рынка по объему торгов. В настоящее время прорабатывается возможность запуска фьючерсов на другие криптоактивы, сообщила "Интерфаксу"... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ со 2 июля снизится в 4,4 раза и составит 56,3 рубля против 248,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Пошлина станет самой низкой со времени ее введения (июнь 2021 года). Пошлина на ячмень в очередной раз будет... Пошлина на ячмень в очередной раз будет... читать дальше

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На обеспечение сбалансированности бюджетов Кемеровской области, Республики Крым и города Севастополя будет направлено более 5,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Из общей суммы около 3... Из общей суммы около 3... читать дальше

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