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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9209 руб.
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27 июня 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,9209 руб.

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27 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,51 коп. и составил 10,9209 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,91 руб., максимальный - 10,9435 руб. Было заключено 16088 сделок. Объем торгов составил 19034,51 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9105 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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