Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 июня

27 июня. FINMARKET.RU -РФ с 28 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8372,48 (+28,53) руб./грамм; на серебро - 92,31 (+2,38) руб./грамм; на платину - 3511,76 (+222,71) руб./грамм; на палладий - 2747,35 (+109,57) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51524,040 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,790 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,64 коп. и составил 10,9416 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9225 руб., максимальный - 10,962 руб. Было заключено 26845 сделок. Объем торгов составил 48462,97... Минимальный курс юаня составил 10,9225 руб., максимальный - 10,962 руб. Было заключено 26845 сделок. Объем торгов составил 48462,97...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на оптимистичных заявлениях президента РФ Владимира Путина по итогам его визита на саммит ЕАЭС в Белоруссии, а также на фоне сложностей у Евросоюза с принятием 18-го пакета антироссийских санкций. Индекс РТС практически не... читать дальше

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Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции, сейчас ведомства обсуждают эти планы, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Минске. "Да, у нас немаленькие (оборонные) расходы сегодня, это 6,3%... читать дальше

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Санкции ЕС в отношении российской нефти не нанесут существенного ущерба, но "чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит", заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предложении президента Франции ввести очередной пакет санкций в... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон о банковской деятельности, которая снимает запрет для банков с базовой лицензией на проведение операций с драгоценными металлами в интересах иностранных клиентов. Согласно действующему законодательству, банки... Согласно действующему законодательству, банки... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин отметил, что у России и США хорошие перспективы в сфере экономического взаимодействия, американский бизнес посылает сигналы о желании вернуться на российский рынок, что приветствуют в Москве. "У нас хорошие очень перспективы в сфере... "У нас хорошие очень перспективы в сфере... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США в этом году наверняка снизит процентные ставки дважды, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. При этом введенные президентом страны Дональдом Трампом импортные пошлины могут иметь отложенные... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде июня 2025 года снизилось до 18,40% с 18,87% в первой... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что удовлетворен результатами завершившегося в Минске совещания - саммита ЕАЭС. "Мы удовлетворены результатами, подвели определенные итоги", - сказал Путин журналистам по итогам мероприятия. По его словам, в настоящее время идет проработка... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил уточнить критерии для отзыва лицензии у небанковских кредитных организаций (НКО) и применять единый минимальный порог капитала в размере 90 млн руб. вне зависимости от даты создания НКО или величины ее капитала на 1 июля 2016... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,51 коп. и составил 10,9209 руб. Минимальный курс юаня составил 10,91 руб., максимальный - 10,9435 руб. Было заключено 16088 сделок. Объем торгов составил 19034,51... Минимальный курс юаня составил 10,91 руб., максимальный - 10,9435 руб. Было заключено 16088 сделок. Объем торгов составил 19034,51...

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РФ готовится к поставкам пшеницы на Филиппины на длительную перспективу и к занятию на рынке этой страны важной ниши, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" по итогам рабочих встреч, которые российская делегация провела в Маниле. На них члены делегации рассказали о... На них члены делегации рассказали о... читать дальше

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Шесть крупнейших аудиторов в Великобритании - Deloitte, EY, KPMG, PwC, BDO и Forvis Mazars - не имеют формальной процедуры мониторинга влияния средств автоматизации и искусственного интеллекта на качество аудита, выявил Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting... читать дальше

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Японская Toyota Motor начала сегодня строительство завода по производству электромобилей марки Lexus в Шанхае, сообщает агентство "Синьхуа". Предприятие, которое находится в шанхайском районе Цзиньшань, также будет включать базу по разработке и производству... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта.... читать дальше

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