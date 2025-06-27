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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 92,2785 руб.
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27 июня 2025 года 17:20
ЦБ РФ установил курс евро с 28 июня в размере 92,2785 руб.
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27 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 июня, составляет 92,2785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,84 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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