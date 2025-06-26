Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,926 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,89 руб., максимальный - 10,9575 руб. Было заключено 6438 сделок. Объем торгов составил 16524,47 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9215 руб. за юань.

26 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,48 коп. и составил 10,926 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,7%, сообщает Trading Economics. Данные за апрель были... Данные за апрель были... читать дальше

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Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае подскочил на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $343,6 млрд, по данным Минторга страны. Это максимальный подъем за 11 лет (с июля 2014 года), который был обусловлен скачком спроса на гражданские... Это максимальный подъем за 11 лет (с июля 2014 года), который был обусловлен скачком спроса на гражданские... читать дальше

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В 1-м квартале прибыль микрофинансовых организаций (МФО) снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 млрд руб., говорится в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО. Небольшие МФО обычно работают с низкой рентабельностью, около трети... Небольшие МФО обычно работают с низкой рентабельностью, около трети... читать дальше

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Торги в четверг американские фондовые индексы выросли, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются с утра, но завершают неделю в значительном минусе. Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают... Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают... читать дальше

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ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Риски... "Риски... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 10,34 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19,32 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Конфискация "замороженных" российских золотовалютных резервов, если она произойдет, послужит толчком для ускорения развития в мире альтернативных платежных каналов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая вчера на пленарном заседании Евразийского... читать дальше

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Норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) без безотзывных кредитных линий (БКЛ) у всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже превышает уровень 60%, который будет требоваться с 1 июля 2025 года, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, в том числе за счет повышения котировок акций представителей ВПК. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,1% - до 537,48... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,1% - до 537,48... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 78,2117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,58 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 91,6601 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 91,6601 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Данные о потребительских расходах во... Данные о потребительских расходах во... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51456,250 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,435 млрд руб., или на...

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