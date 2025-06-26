.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 78,2117 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в мае выросло на 1,8%
Рост промпроизводства в РФ в мае ускорился до 1,8% после повышения на 1,5% в апреле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались лучше ожиданий экономистов, ожидавших замедление роста до 0,8%. За январь-май промпроизводство выросло на 1,3%
 
Операторам связи с криминальным прошлым грозит отзыв лицензий
Минцифры предлагает ввести запрет на выдачу и использование ранее выданных лицензий на услуги связи индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если их топ-менеджеры, владельцы или бенефициары имеют неснятую судимость за экономические преступления...
 
Годовая инфляция в России замедлилась до 9,48%
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 июня на уровне 9,48%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "На продовольственные товары умеренный рост цен на 0,06% н/н. Ускорилось удешевление...
 
Траты на российские бренды одежды увеличиваются
Средний чек на покупку одежды российских брендов по итогам первого квартала 2025 года составил 3,1 тыс. руб., увеличившись на 11% год к году, подсчитал сервис "Долями" в рамках аналитического проекта T-Data. К 2023 году рост составил 25%. Эта...
 
26 июня 2025 года 17:35

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июня в размере 78,2117 руб.

 0  
26 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 78,2117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,58 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 июня 2025 года 09:02
ВТБ разместит 30 июня однодневные бонды серии КС-4-986 на 100 млрд рублей
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:57
В мае рост розничных продаж в Японии замедлился до 2,2%, безработица осталась на уровне 2,5%
Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,7%, сообщает Trading Economics.

Данные за апрель были...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:51
В мае заказы на товары длительного пользования в США выросли на 16,4%, максимум за 11 лет
Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае подскочил на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $343,6 млрд, по данным Минторга страны.

Это максимальный подъем за 11 лет (с июля 2014 года), который был обусловлен скачком спроса на гражданские...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:45
Квартальная прибыль микрофинансовых организаций снизилась на 8% г/г, ломбардов - выросла в 2 раза
В 1-м квартале прибыль микрофинансовых организаций (МФО) снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 млрд руб., говорится в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО.

Небольшие МФО обычно работают с низкой рентабельностью, около трети...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:39
Американские рынки акций закрылись ростом, индекс Nasdaq обновил рекорд
Торги в четверг американские фондовые индексы выросли, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:34
Нефть дорожает с утра, Brent торгуется у $68,2 за баррель
Нефтяные цены повышаются с утра, но завершают неделю в значительном минусе.

Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:31
Центробанк продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости замедления инфляции, пока сохраняет осторожность - Тремасов
ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Риски...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 10,34 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 10,34 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19,32 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19,32 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:24
Путин: возможная конфискация российских резервов за рубежом ускорит регионализацию платежных систем
Конфискация "замороженных" российских золотовалютных резервов, если она произойдет, послужит толчком для ускорения развития в мире альтернативных платежных каналов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая вчера на пленарном заседании Евразийского...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:17
Банк России не ждет повышенного спроса банков на кредиты для поддержания норматива краткосрочной ликвидности
Норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) без безотзывных кредитных линий (БКЛ) у всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже превышает уровень 60%, который будет требоваться с 1 июля 2025 года, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:10
Фондовые индексы Европы в четверг выросли
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, в том числе за счет повышения котировок акций представителей ВПК.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,1% - до 537,48...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:03
Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация...    читать дальше
.
27 июня 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,2117 руб., курс евро - в размере 91,6601 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 78,2117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,58 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 91,6601 руб. По сравнению с...
.
27 июня 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:45

Данные о потребительских расходах во...    читать дальше
.
26 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 июня выросла на 0,53% и составила 51456,250 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51456,250 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,435 млрд руб., или на...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.