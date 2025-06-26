Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4934,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2925,05 млрд руб.

26 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июня составили по Российской Федерации 4934,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4697,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5049,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4801,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 июня составили 2925,05 млрд руб. против 2888,8147599999998 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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