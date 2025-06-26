26 июня 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
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27 июня 2025 года 09:02
7 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-986 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:57
Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,7%, сообщает Trading Economics.
Данные за апрель были... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:51
Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае подскочил на 16,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $343,6 млрд, по данным Минторга страны.
Это максимальный подъем за 11 лет (с июля 2014 года), который был обусловлен скачком спроса на гражданские... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:45
В 1-м квартале прибыль микрофинансовых организаций (МФО) снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13 млрд руб., говорится в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО.
Небольшие МФО обычно работают с низкой рентабельностью, около трети... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:39
Торги в четверг американские фондовые индексы выросли, при этом значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум. Поддержку рынку оказало ослабление геополитической напряженности в мире, рост котировок акций технологических гигантов, а также ожидания, что Федеральная... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:34
Нефтяные цены повышаются с утра, но завершают неделю в значительном минусе.
Режим прекращения огня между Ираном и Израилем держится, что ослабляет опасения трейдеров в отношении возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Между тем данные из США показывают... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:31
ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Риски... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 10,34 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 июня 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19,32 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:24
Конфискация "замороженных" российских золотовалютных резервов, если она произойдет, послужит толчком для ускорения развития в мире альтернативных платежных каналов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая вчера на пленарном заседании Евразийского... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:17
Норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) без безотзывных кредитных линий (БКЛ) у всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже превышает уровень 60%, который будет требоваться с 1 июля 2025 года, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:10
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, в том числе за счет повышения котировок акций представителей ВПК.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,1% - до 537,48... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:03
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижением в рамках выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций; фактором поддержки выступает стабилизация... читать дальше
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27 июня 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 78,2117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,58 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июня, составляет 91,6601 руб. По сравнению с...
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27 июня 2025 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Данные о потребительских расходах во... читать дальше
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26 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51456,250 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 269,435 млрд руб., или на...
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