ЦБ РФ установил курс евро с 21 июня в размере 90,1356 руб.

20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 90,1356 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,76 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51196,451 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 225,366 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,17 коп. и составил 10,8991 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 10,919 руб. Было заключено 40923 сделки. Объем торгов составил 71139,69... Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 10,919 руб. Было заключено 40923 сделки. Объем торгов составил 71139,69...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне коррекции нефти. Игроки оценивали заявления президента РФ Владимира Путина в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, заявил, что... Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2025, заявил, что... читать дальше

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Законопроект о платформенной экономике, о котором сказал президент РФ Владимир Путин, нацелен на защиту трудовых и социальных прав тех, кто занят в работе на маркетплейсах, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. "Нами был подготовлен... "Нами был подготовлен... читать дальше

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Вторая по величине сталелитейная компания мира ArcelorMittal отказалась от планов перевода двух заводов в Германии на углеродно-нейтральное производство, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. В качестве причин ArcelorMittal назвала высокую стоимость энергии в... В качестве причин ArcelorMittal назвала высокую стоимость энергии в... читать дальше

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Сербская энергокомпания NIS (входит в "Газпром нефть") подала в Минфин США очередной запрос об отсрочке американских санкций, сообщается на сайте NIS. "Цель этого запроса - дать возможность компании бесперебойно работать и после 27 июня, то есть после истечения срока,... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, рассчитывает на рост экспорта в этом году не ниже 25%. "С учетом волатильности рынка ожидаем, что рост экспорта по итогам 2025 года будет не ниже 25%", - сообщил генеральный директор группы Сергей... "С учетом волатильности рынка ожидаем, что рост экспорта по итогам 2025 года будет не ниже 25%", - сообщил генеральный директор группы Сергей... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак, являющийся сопредседателем министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в ходе встречи с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром призвал Казахстан продолжить координацию в рамках альянса, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,72 коп. и составил 10,8822 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8475 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 13106 сделок. Объем торгов составил 20646,79 млн... Минимальный курс юаня составил 10,8475 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 13106 сделок. Объем торгов составил 20646,79 млн...

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Сбербанк в ближайшее время планирует расширить линейку способов проведения платежей, представит новые сервисы, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ-2025. "Мы в ближайшее время готовим новые подарки нашим клиентам с точки... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, сообщила пресс-служба правительства. Также стороны обсудили условия... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8502,71 (-55,11) руб./грамм; на серебро - 91,64 (-2,11) руб./грамм; на платину - 3220,47 (-69,93) руб./грамм; на палладий - 2627,36 (-39,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Эксперимент по маркировке круп, злаков, бобовых и муки их них планируется провести в РФ 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Соответствующий проект постановления правительства подготовил и разместил на regulation.gov.ru Минпромторг РФ. Под эксперимент попадет... Под эксперимент попадет... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 78,5016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 90,1356 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,76 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2025 призвал Государственную думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, который позволит регулировать цифровые платформы и маркетплейсы. Также он отметил, что в самой отрасли... читать дальше

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