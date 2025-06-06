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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4892,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2962,38 млрд руб.
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06 июня 2025 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4892,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2962,38 млрд руб.

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6 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 июня составили по Российской Федерации 4892,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4671,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4772,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4540,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 июня составили 2962,38 млрд руб. против 3001,35149 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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