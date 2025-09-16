Рейтинг российских банков за август

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года.
В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг
медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял банк ПСБ, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Альфа-Банк и Россельхозбанк.
Сбербанк сохранил первое место с результатом 42 085 упоминаний (51 823 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 22 276 упоминаний (33 132 в июле), за ним следует ПСБ - 8 288 упоминаний (8 154 месяцем ранее).
Индекс заметности Сбербанка снизился на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 36%, а уровень заметности ПСБ вырос на 8%.
По охвату аудитории Сбербанк также стал лидером - 231,1 млн (-21% к июлю). ВТБ занял второе место - 208,3 млн (-28,5%). ПСБ увеличил показатель охвата на 49% - до 123,2 млн.
Ключевым инфоповодом августа для Сбербанка стала новость о подключении к программе "СВОй бизнес", созданной по инициативе партии "Единая Россия" в рамках проекта "Предпринимательство" при поддержке "ОПОРЫ РОССИИ" и Корпорации МСП. Инициатива направлена на помощь ветеранам специальной военной операции и их родственникам в освоении предпринимательства. Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что программа помогает ветеранам адаптироваться к жизни после службы и найти себя в мирной профессии. По его словам, Сбербанк предоставляет не только знания, но и помощь опытных специалистов, чтобы участники могли быстрее выйти на рынок.
Также в августе Сбербанк перезапустил свой аналог Apple Pay для iPhone с использованием технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Новый сервис получил название "Вжух". "Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение "Сбербанк Онлайн", поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко - "Вжух" работает на расстоянии", - объяснил представитель Сбербанка.
Сбербанк объявил об инвестициях в 1 млрд рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов по конкурсу грантов Минцифры России и Аналитического центра при правительстве РФ. "Сбер" системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране - для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.
ВТБ в августе запустил переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в российском мессенджере Max. В приложении Max клиенты банка могут проверять баланс, историю операций, переводить деньги, оплачивать покупки и счета по QR-коду, выбирать категории кешбэка и подключать продукты. Все операции проходят в защищённой зоне мессенджера с авторизацией через код доступа, как в приложении "ВТБ Онлайн". В банке отметили, что планируют и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент.
Широко разошелся в СМИ комментарий первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова о ключевой ставке. По его мнению, Банк России на сентябрьском заседании будет выбирать между снижением ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов. "Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов. <…> Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу. Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ, мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - пояснил он.
ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Процесс включал несколько этапов: покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчётов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через "ВТБ Онлайн". После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ. "Успешная сделка с ГК ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, - важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
ПСБ запустил для розничных клиентов сканер QR-кодов в интернет-банке при входе с мобильного браузера на базе технологии российской компании Smart Engines. Отсканировав QR-код на электронном или бумажном носителе, клиенты могут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы, а также совершать покупки в торговых точках. По QR-коду также можно перевести средства, считав при помощи сканера номер карты или телефона, в том числе написанные от руки. "Уверен, новое удобное решение, гарантирующее моментальную оплату по QR-коду даже с низким качеством изображения в интернет-банке повысит доступность и удобство расчетов с мобильных устройств для еще большего числа наших клиентов", - сказал вице-президент - директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев.
Созданная ПСБ платформа трансграничных платежей "А7 финансы" запустила сеть офисов продаж в Москве. В офисах предлагаются услуги как для физлиц, так и для бизнеса - можно обменять валюту, купить векселя, а также получить услуги в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорта и экспорта. "Развитие сети офисов - это наш способ обеспечить современные высокотехнологичные цифровые финансовые решения в том формате, который удобен каждому клиенту", - заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Также в августе ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки, семейной военной ипотеке и программам рефинансирования. "Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит на более выгодных условиях", - отметила Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ, август 2025
|Упоминания в СМИ, июль 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|42 085
|51 823
|-18,8
|2
|ВТБ
|22 276
|33 132
|-32,8
|3
|ПСБ
|8 288
|8 154
|1,6
|4
|Т-Банк
|8 106
|8 562
|-5,3
|5
|Альфа-Банк
|7 146
|7 411
|-3,6
|6
|Россельхозбанк
|6 515
|7 512
|-13,3
|7
|Совкомбанк
|5 706
|6 670
|-14,5
|8
|Газпромбанк
|5 548
|7 632
|-27,3
|9
|Банк ДОМ.РФ
|3 375
|4 049
|-16,6
|10
|Банк УРАЛСИБ
|2 850
|3 156
|-9,7
|11
|МТС Банк
|2 764
|3 495
|-20,9
|12
|Банк Санкт-Петербург
|2 688
|2 349
|14,4
|13
|ОТП Банк
|2 632
|3 724
|-29,3
|14
|Дальневосточный банк
|2 592
|2 409
|7,6
|15
|Почта банк
|2 503
|2 809
|-10,9
|16
|Примсоцбанк
|2 340
|2 651
|-11,7
|17
|Московский Кредитный Банк
|2 211
|2 359
|-6,3
|18
|МСП Банк
|1 202
|1 200
|0,2
|19
|Банк Синара
|1 034
|1 220
|-15,2
|20
|Инго Банк
|994
|943
|5,4
|21
|Райффайзенбанк
|850
|830
|2,4
|22
|Банк "Солидарность"
|713
|206
|246,1
|23
|Новикомбанк
|622
|734
|-15,3
|24
|Озон Банк, ООО
|549
|1 888
|-70,9
|25
|Абсолют Банк
|542
|580
|-6,6
|26
|Ренессанс Кредит
|529
|587
|-9,9
|27
|ББР Банк
|519
|1 034
|-49,8
|28
|Банк Русский Стандарт
|502
|748
|-32,9
|29
|Банк ЗЕНИТ
|499
|1 213
|-58,9
|30
|Ак Барс Банк
|478
|1 085
|-55,9
|31
|АКБ "Металлинвестбанк"
|473
|310
|52,6
|32
|Банк "Акцепт"
|429
|226
|89,8
|33
|Банк Левобережный
|420
|440
|-4,5
|34
|Банк "Точка"
|396
|402
|-1,5
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|369
|710
|-48,0
|36
|ЮниКредит Банк
|338
|513
|-34,1
|37
|РНКБ Банк
|329
|659
|-50,1
|38
|"Локо-Банк"
|321
|832
|-61,4
|39
|Фора-Банк
|315
|634
|-50,3
|40
|СДМ-Банк
|297
|280
|6,1
|41
|КБ "Центр-инвест"
|267
|355
|-24,8
|42
|АБ "Россия"
|264
|446
|-40,8
|43
|СМП Банк
|259
|23
|1026,1
|44
|ХКФ Банк
|258
|267
|-3,4
|45
|Банк Оренбург
|258
|66
|290,9
|46
|Банк "Кубань Кредит"
|253
|75
|237,3
|47
|Челябинвестбанк
|249
|260
|-4,2
|48
|Кредит Европа Банк
|244
|451
|-45,9
|49
|Татсоцбанк
|235
|302
|-22,2
|50
|УБРиР
|217
|809
|-73,2
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности, август 2025
|Индекс заметности, июль 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|5 109 407
|7 890 022
|-35,2
|2
|ВТБ
|2 511 756
|3 908 449
|-35,7
|3
|ПСБ
|1 089 403
|1 010 246
|7,8
|4
|Альфа-Банк
|1 054 985
|1 151 102
|-8,3
|5
|Россельхозбанк
|901 030
|950 109
|-5,2
|6
|Т-Банк
|837 963
|982 422
|-14,7
|7
|Совкомбанк
|756 654
|815 251
|-7,2
|8
|Газпромбанк
|602 135
|646 127
|-6,8
|9
|Банк ДОМ.РФ
|523 299
|589 444
|-11,2
|10
|Банк УРАЛСИБ
|422 538
|563 778
|-25,1
|11
|Банк Санкт-Петербург
|352 199
|284 490
|23,8
|12
|МТС Банк
|282 595
|363 224
|-22,2
|13
|Почта банк
|226 822
|220 820
|2,7
|14
|Банк Синара
|172 750
|164 062
|5,3
|15
|Московский Кредитный Банк
|134 132
|197 530
|-32,1
|16
|Банк Русский Стандарт
|118 013
|119 483
|-1,2
|17
|ОТП Банк
|104 206
|139 763
|-25,4
|18
|Райффайзенбанк
|94 481
|108 822
|-13,2
|19
|Озон Банк, ООО
|86 204
|219 944
|-60,8
|20
|МСП Банк
|78 047
|125 058
|-37,6
|21
|КБ «Центр-инвест»
|68 368
|76 290
|-10,4
|22
|Ак Барс Банк
|66 267
|59 776
|10,9
|23
|Свой Банк
|64 983
|49 493
|31,3
|24
|Банк «Солидарность»
|61 087
|3 347
|1725,1
|25
|Инго Банк
|60 290
|78 709
|-23,4
|26
|Абсолют Банк
|58 284
|61 443
|-5,1
|27
|НБД-Банк
|55 233
|45 446
|21,5
|28
|Банк «Точка»
|53 111
|44 892
|18,3
|29
|УБРиР
|51 761
|103 077
|-49,8
|30
|Новикомбанк
|46 586
|23 347
|99,5
|31
|Примсоцбанк
|44 609
|40 659
|9,7
|32
|Банк ТРАСТ
|43 799
|39 195
|11,7
|33
|Банк ЗЕНИТ
|38 307
|53 874
|-28,9
|34
|Дальневосточный банк
|37 265
|28 734
|29,7
|35
|Транскапиталбанк
|36 478
|27 013
|35,0
|36
|РосДорБанк
|35 958
|62 095
|-42,1
|37
|Ситибанк
|34 280
|8 047
|326,0
|38
|ХКФ Банк
|30 705
|27 318
|12,4
|39
|Цифра Банк
|29 266
|16 344
|79,1
|40
|ЮниКредит Банк
|28 781
|71 258
|-59,6
|41
|Ренессанс Кредит
|26 256
|31 924
|-17,8
|42
|СДМ-Банк
|25 757
|19 417
|32,7
|43
|АБ «Россия»
|24 956
|29 254
|-14,7
|44
|БКС Банк
|24 706
|8 876
|178,3
|45
|Банк Левобережный
|23 988
|4 655
|415,3
|46
|ВУЗ-Банк
|21 456
|4 738
|352,8
|47
|РНКБ Банк
|19 682
|52 001
|-62,2
|48
|Росэксимбанк
|19 308
|52 912
|-63,5
|49
|ВБРР
|17 578
|39 908
|-56,0
|50
|Экспобанк
|15 436
|19 656
|-21,5
Охват аудитории
Главные темы публикаций
|N
|Название
|Охват аудитории, август 2025
|Охват аудитории, июль 2025
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|231 115 313
|292 103 710
|-20,9
|2
|ВТБ
|208 390 844
|291 549 642
|-28,5
|3
|ПСБ
|123 241 341
|82 952 170
|48,6
|4
|Альфа-Банк
|119 211 820
|162 628 129
|-26,7
|5
|Т-Банк
|110 071 811
|87 665 299
|25,6
|6
|Газпромбанк
|88 512 165
|89 636 823
|-1,3
|7
|Россельхозбанк
|86 995 940
|61 289 490
|41,9
|8
|Совкомбанк
|64 152 058
|85 330 282
|-24,8
|9
|Банк Санкт-Петербург
|60 841 360
|42 587 143
|42,9
|10
|АБ «Россия»
|58 341 032
|43 129 170
|35,3
|11
|Райффайзенбанк
|50 467 370
|35 610 586
|41,7
|12
|Банк ДОМ.РФ
|48 356 574
|49 492 879
|-2,3
|13
|Почта банк
|40 733 476
|75 965 025
|-46,4
|14
|Банк «Точка»
|36 436 525
|14 910 615
|144,4
|15
|МТС Банк
|32 296 953
|36 586 135
|-11,7
|16
|Банк УРАЛСИБ
|32 213 554
|28 368 136
|13,6
|17
|Банк Русский Стандарт
|28 384 881
|32 926 527
|-13,8
|18
|Московский Кредитный Банк
|26 614 539
|43 619 028
|-39,0
|19
|Озон Банк, ООО
|25 886 323
|52 039 655
|-50,3
|20
|Абсолют Банк
|22 471 887
|19 087 140
|17,7
|21
|Ситибанк
|21 178 867
|4 811 928
|340,1
|22
|Банк «Солидарность»
|20 415 956
|2 778 982
|634,7
|23
|Банк Синара
|18 508 282
|19 240 294
|-3,8
|24
|Банк ЗЕНИТ
|14 934 748
|30 931 954
|-51,7
|25
|Ак Барс Банк
|14 048 083
|17 338 376
|-19,0
|26
|МСП Банк
|14 015 115
|27 303 737
|-48,7
|27
|Инго Банк
|13 532 412
|24 461 087
|-44,7
|28
|ХКФ Банк
|13 514 904
|10 555 171
|28,0
|29
|ОТП Банк
|13 422 373
|15 192 157
|-11,6
|30
|Новикомбанк
|13 389 902
|13 250 080
|1,1
|31
|Банк Левобережный
|13 085 893
|2 401 077
|445,0
|32
|ЮниКредит Банк
|10 778 763
|22 764 224
|-52,7
|33
|Цифра Банк
|10 706 509
|11 717 917
|-8,6
|34
|РНКБ Банк
|10 152 211
|21 746 453
|-53,3
|35
|КБ «Центр-инвест»
|10 030 931
|6 610 497
|51,7
|36
|«Локо-Банк»
|9 835 583
|28 100 507
|-65,0
|37
|Ренессанс Кредит
|9 808 425
|12 312 543
|-20,3
|38
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|9 262 384
|15 069 187
|-38,5
|39
|БКС Банк
|7 561 665
|1 732 629
|336,4
|40
|Норвик Банк
|6 993 058
|7 772 911
|-10,0
|41
|Росэксимбанк
|6 941 497
|8 161 944
|-15,0
|42
|Транскапиталбанк
|6 848 805
|6 886 598
|-0,5
|43
|Фора-Банк
|6 506 016
|6 079 425
|7,0
|44
|СДМ-Банк
|6 330 415
|11 421 511
|-44,6
|45
|РосДорБанк
|6 286 484
|11 746 032
|-46,5
|46
|АКБ «Металлинвестбанк»
|5 516 781
|5 575 491
|-1,1
|47
|Примсоцбанк
|5 435 123
|9 395 587
|-42,2
|48
|Банк «Приморье»
|5 157 986
|5 442 179
|-5,2
|49
|Алмазэргиэнбанк
|5 073 147
|196 451
|2482,4
|50
|Свой Банк
|4 963 506
|7 988 573
|-37,9
СКАН
- 1. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке
- 2. Сбербанк запустил платежи с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy
- 3. Интервью директора департамента Банка России Андрея Гангана в "Российской газете"
- 4. В ВТБ допустили два сценария снижения ключевой ставки в сентябре
- 5. В Госдуме предложили запретить россиянам брать больше одного займа в МФО
- 6. Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
- 7. Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 июля
- 8. Банк России вводит новые правила выдачи наличных через банкоматы
- 9. Россиянам предложили ограничить количество банковских карт до 10
- 10. Минпромторг РФ изыщет 10 млрд рублей для допподдержки льготного автокредитования
- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 80 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Август 2025.
При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.09.2025.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
