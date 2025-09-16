Рейтинг российских банков за август

Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года.

В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавилимедиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место занял банк ПСБ, в пятерку лидеров также вошли Т-Банк, Альфа-Банк и Россельхозбанк.

Сбербанк сохранил первое место с результатом 42 085 упоминаний (51 823 в июле). Вторую позицию занял ВТБ - 22 276 упоминаний (33 132 в июле), за ним следует ПСБ - 8 288 упоминаний (8 154 месяцем ранее).

Индекс заметности Сбербанка снизился на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 36%, а уровень заметности ПСБ вырос на 8%.

По охвату аудитории Сбербанк также стал лидером - 231,1 млн (-21% к июлю). ВТБ занял второе место - 208,3 млн (-28,5%). ПСБ увеличил показатель охвата на 49% - до 123,2 млн.

Ключевым инфоповодом августа для Сбербанка стала новость о подключении к программе "СВОй бизнес", созданной по инициативе партии "Единая Россия" в рамках проекта "Предпринимательство" при поддержке "ОПОРЫ РОССИИ" и Корпорации МСП. Инициатива направлена на помощь ветеранам специальной военной операции и их родственникам в освоении предпринимательства. Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что программа помогает ветеранам адаптироваться к жизни после службы и найти себя в мирной профессии. По его словам, Сбербанк предоставляет не только знания, но и помощь опытных специалистов, чтобы участники могли быстрее выйти на рынок.

Также в августе Сбербанк перезапустил свой аналог Apple Pay для iPhone с использованием технологии Bluetooth Low Energy (BLE). Новый сервис получил название "Вжух". "Когда на экране терминала появится сумма к оплате, клиенту потребуется запустить приложение "Сбербанк Онлайн", поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Можно не подносить смартфон близко - "Вжух" работает на расстоянии", - объяснил представитель Сбербанка.

Сбербанк объявил об инвестициях в 1 млрд рублей в образовательные программы для топовых ИТ- и ИИ-специалистов по конкурсу грантов Минцифры России и Аналитического центра при правительстве РФ. "Сбер" системно вкладывается в развитие ИТ-образования в стране - для нас это приоритетное направление. Здесь мы поддерживаем вузы и методологически, и технологически, и финансово, потому что понимаем: чем лучше подготовлены люди, тем более прорывные решения они создают", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока "Люди и культура" Сбербанка Наталья Дудина.

ВТБ в августе запустил переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в российском мессенджере Max. В приложении Max клиенты банка могут проверять баланс, историю операций, переводить деньги, оплачивать покупки и счета по QR-коду, выбирать категории кешбэка и подключать продукты. Все операции проходят в защищённой зоне мессенджера с авторизацией через код доступа, как в приложении "ВТБ Онлайн". В банке отметили, что планируют и дальше развивать цифровой банк в Max как универсальный финансовый инструмент.

Широко разошелся в СМИ комментарий первого заместителя президента - председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова о ключевой ставке. По его мнению, Банк России на сентябрьском заседании будет выбирать между снижением ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов. "Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов. <…> Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу. Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ, мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - пояснил он.

ВТБ и ГК ПИК провели первую операцию с использованием цифрового рубля. Процесс включал несколько этапов: покупатель и застройщик получили согласование регулятора на проведение расчётов в цифровой валюте и открыли счета на платформе цифрового рубля Банка России через "ВТБ Онлайн". После подбора объекта с помощью QR-кода покупатель оплатил бронирование в мобильном приложении ВТБ. "Успешная сделка с ГК ПИК, проведенная с использованием цифрового рубля, - важный шаг на пути к созданию современной и эффективной финансовой инфраструктуры в России", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

ПСБ запустил для розничных клиентов сканер QR-кодов в интернет-банке при входе с мобильного браузера на базе технологии российской компании Smart Engines. Отсканировав QR-код на электронном или бумажном носителе, клиенты могут мгновенно оплатить услуги ЖКХ, налоги, штрафы, а также совершать покупки в торговых точках. По QR-коду также можно перевести средства, считав при помощи сканера номер карты или телефона, в том числе написанные от руки. "Уверен, новое удобное решение, гарантирующее моментальную оплату по QR-коду даже с низким качеством изображения в интернет-банке повысит доступность и удобство расчетов с мобильных устройств для еще большего числа наших клиентов", - сказал вице-президент - директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев.

Созданная ПСБ платформа трансграничных платежей "А7 финансы" запустила сеть офисов продаж в Москве. В офисах предлагаются услуги как для физлиц, так и для бизнеса - можно обменять валюту, купить векселя, а также получить услуги в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД), импорта и экспорта. "Развитие сети офисов - это наш способ обеспечить современные высокотехнологичные цифровые финансовые решения в том формате, который удобен каждому клиенту", - заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Также в августе ПСБ улучшил условия по классическим программам военной ипотеки, семейной военной ипотеке и программам рефинансирования. "Такой гибкий подход позволит большему числу военнослужащих найти оптимальное решение жилищного вопроса, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит на более выгодных условиях", - отметила Марина Заботина, директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ, август 2025 Упоминания в СМИ, июль 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 42 085 51 823 -18,8 2 ВТБ 22 276 33 132 -32,8 3 ПСБ 8 288 8 154 1,6 4 Т-Банк 8 106 8 562 -5,3 5 Альфа-Банк 7 146 7 411 -3,6 6 Россельхозбанк 6 515 7 512 -13,3 7 Совкомбанк 5 706 6 670 -14,5 8 Газпромбанк 5 548 7 632 -27,3 9 Банк ДОМ.РФ 3 375 4 049 -16,6 10 Банк УРАЛСИБ 2 850 3 156 -9,7 11 МТС Банк 2 764 3 495 -20,9 12 Банк Санкт-Петербург 2 688 2 349 14,4 13 ОТП Банк 2 632 3 724 -29,3 14 Дальневосточный банк 2 592 2 409 7,6 15 Почта банк 2 503 2 809 -10,9 16 Примсоцбанк 2 340 2 651 -11,7 17 Московский Кредитный Банк 2 211 2 359 -6,3 18 МСП Банк 1 202 1 200 0,2 19 Банк Синара 1 034 1 220 -15,2 20 Инго Банк 994 943 5,4 21 Райффайзенбанк 850 830 2,4 22 Банк "Солидарность" 713 206 246,1 23 Новикомбанк 622 734 -15,3 24 Озон Банк, ООО 549 1 888 -70,9 25 Абсолют Банк 542 580 -6,6 26 Ренессанс Кредит 529 587 -9,9 27 ББР Банк 519 1 034 -49,8 28 Банк Русский Стандарт 502 748 -32,9 29 Банк ЗЕНИТ 499 1 213 -58,9 30 Ак Барс Банк 478 1 085 -55,9 31 АКБ "Металлинвестбанк" 473 310 52,6 32 Банк "Акцепт" 429 226 89,8 33 Банк Левобережный 420 440 -4,5 34 Банк "Точка" 396 402 -1,5 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 369 710 -48,0 36 ЮниКредит Банк 338 513 -34,1 37 РНКБ Банк 329 659 -50,1 38 "Локо-Банк" 321 832 -61,4 39 Фора-Банк 315 634 -50,3 40 СДМ-Банк 297 280 6,1 41 КБ "Центр-инвест" 267 355 -24,8 42 АБ "Россия" 264 446 -40,8 43 СМП Банк 259 23 1026,1 44 ХКФ Банк 258 267 -3,4 45 Банк Оренбург 258 66 290,9 46 Банк "Кубань Кредит" 253 75 237,3 47 Челябинвестбанк 249 260 -4,2 48 Кредит Европа Банк 244 451 -45,9 49 Татсоцбанк 235 302 -22,2 50 УБРиР 217 809 -73,2

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности, август 2025 Индекс заметности, июль 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 5 109 407 7 890 022 -35,2 2 ВТБ 2 511 756 3 908 449 -35,7 3 ПСБ 1 089 403 1 010 246 7,8 4 Альфа-Банк 1 054 985 1 151 102 -8,3 5 Россельхозбанк 901 030 950 109 -5,2 6 Т-Банк 837 963 982 422 -14,7 7 Совкомбанк 756 654 815 251 -7,2 8 Газпромбанк 602 135 646 127 -6,8 9 Банк ДОМ.РФ 523 299 589 444 -11,2 10 Банк УРАЛСИБ 422 538 563 778 -25,1 11 Банк Санкт-Петербург 352 199 284 490 23,8 12 МТС Банк 282 595 363 224 -22,2 13 Почта банк 226 822 220 820 2,7 14 Банк Синара 172 750 164 062 5,3 15 Московский Кредитный Банк 134 132 197 530 -32,1 16 Банк Русский Стандарт 118 013 119 483 -1,2 17 ОТП Банк 104 206 139 763 -25,4 18 Райффайзенбанк 94 481 108 822 -13,2 19 Озон Банк, ООО 86 204 219 944 -60,8 20 МСП Банк 78 047 125 058 -37,6 21 КБ «Центр-инвест» 68 368 76 290 -10,4 22 Ак Барс Банк 66 267 59 776 10,9 23 Свой Банк 64 983 49 493 31,3 24 Банк «Солидарность» 61 087 3 347 1725,1 25 Инго Банк 60 290 78 709 -23,4 26 Абсолют Банк 58 284 61 443 -5,1 27 НБД-Банк 55 233 45 446 21,5 28 Банк «Точка» 53 111 44 892 18,3 29 УБРиР 51 761 103 077 -49,8 30 Новикомбанк 46 586 23 347 99,5 31 Примсоцбанк 44 609 40 659 9,7 32 Банк ТРАСТ 43 799 39 195 11,7 33 Банк ЗЕНИТ 38 307 53 874 -28,9 34 Дальневосточный банк 37 265 28 734 29,7 35 Транскапиталбанк 36 478 27 013 35,0 36 РосДорБанк 35 958 62 095 -42,1 37 Ситибанк 34 280 8 047 326,0 38 ХКФ Банк 30 705 27 318 12,4 39 Цифра Банк 29 266 16 344 79,1 40 ЮниКредит Банк 28 781 71 258 -59,6 41 Ренессанс Кредит 26 256 31 924 -17,8 42 СДМ-Банк 25 757 19 417 32,7 43 АБ «Россия» 24 956 29 254 -14,7 44 БКС Банк 24 706 8 876 178,3 45 Банк Левобережный 23 988 4 655 415,3 46 ВУЗ-Банк 21 456 4 738 352,8 47 РНКБ Банк 19 682 52 001 -62,2 48 Росэксимбанк 19 308 52 912 -63,5 49 ВБРР 17 578 39 908 -56,0 50 Экспобанк 15 436 19 656 -21,5

Охват аудитории

N Название Охват аудитории, август 2025 Охват аудитории, июль 2025 Изменения, % 1 Сбербанк 231 115 313 292 103 710 -20,9 2 ВТБ 208 390 844 291 549 642 -28,5 3 ПСБ 123 241 341 82 952 170 48,6 4 Альфа-Банк 119 211 820 162 628 129 -26,7 5 Т-Банк 110 071 811 87 665 299 25,6 6 Газпромбанк 88 512 165 89 636 823 -1,3 7 Россельхозбанк 86 995 940 61 289 490 41,9 8 Совкомбанк 64 152 058 85 330 282 -24,8 9 Банк Санкт-Петербург 60 841 360 42 587 143 42,9 10 АБ «Россия» 58 341 032 43 129 170 35,3 11 Райффайзенбанк 50 467 370 35 610 586 41,7 12 Банк ДОМ.РФ 48 356 574 49 492 879 -2,3 13 Почта банк 40 733 476 75 965 025 -46,4 14 Банк «Точка» 36 436 525 14 910 615 144,4 15 МТС Банк 32 296 953 36 586 135 -11,7 16 Банк УРАЛСИБ 32 213 554 28 368 136 13,6 17 Банк Русский Стандарт 28 384 881 32 926 527 -13,8 18 Московский Кредитный Банк 26 614 539 43 619 028 -39,0 19 Озон Банк, ООО 25 886 323 52 039 655 -50,3 20 Абсолют Банк 22 471 887 19 087 140 17,7 21 Ситибанк 21 178 867 4 811 928 340,1 22 Банк «Солидарность» 20 415 956 2 778 982 634,7 23 Банк Синара 18 508 282 19 240 294 -3,8 24 Банк ЗЕНИТ 14 934 748 30 931 954 -51,7 25 Ак Барс Банк 14 048 083 17 338 376 -19,0 26 МСП Банк 14 015 115 27 303 737 -48,7 27 Инго Банк 13 532 412 24 461 087 -44,7 28 ХКФ Банк 13 514 904 10 555 171 28,0 29 ОТП Банк 13 422 373 15 192 157 -11,6 30 Новикомбанк 13 389 902 13 250 080 1,1 31 Банк Левобережный 13 085 893 2 401 077 445,0 32 ЮниКредит Банк 10 778 763 22 764 224 -52,7 33 Цифра Банк 10 706 509 11 717 917 -8,6 34 РНКБ Банк 10 152 211 21 746 453 -53,3 35 КБ «Центр-инвест» 10 030 931 6 610 497 51,7 36 «Локо-Банк» 9 835 583 28 100 507 -65,0 37 Ренессанс Кредит 9 808 425 12 312 543 -20,3 38 Азиатско-Тихоокеанский Банк 9 262 384 15 069 187 -38,5 39 БКС Банк 7 561 665 1 732 629 336,4 40 Норвик Банк 6 993 058 7 772 911 -10,0 41 Росэксимбанк 6 941 497 8 161 944 -15,0 42 Транскапиталбанк 6 848 805 6 886 598 -0,5 43 Фора-Банк 6 506 016 6 079 425 7,0 44 СДМ-Банк 6 330 415 11 421 511 -44,6 45 РосДорБанк 6 286 484 11 746 032 -46,5 46 АКБ «Металлинвестбанк» 5 516 781 5 575 491 -1,1 47 Примсоцбанк 5 435 123 9 395 587 -42,2 48 Банк «Приморье» 5 157 986 5 442 179 -5,2 49 Алмазэргиэнбанк 5 073 147 196 451 2482,4 50 Свой Банк 4 963 506 7 988 573 -37,9

1. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин: в России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке

2. Сбербанк запустил платежи с помощью iPhone через технологию Bluetooth low energy

3. Интервью директора департамента Банка России Андрея Гангана в "Российской газете"

4. В ВТБ допустили два сценария снижения ключевой ставки в сентябре

5. В Госдуме предложили запретить россиянам брать больше одного займа в МФО

6. Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

7. Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 25 июля

8. Банк России вводит новые правила выдачи наличных через банкоматы

9. Россиянам предложили ограничить количество банковских карт до 10

10. Минпромторг РФ изыщет 10 млрд рублей для допподдержки льготного автокредитования

- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 80 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Август 2025.

При составлении рейтинга учитывалась специализированная область поиска избранных категорий СМИ и источников.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 16.09.2025.

Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru