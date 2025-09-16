В этом году инвестпланы компаний снизятся на 733 млрд руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Российскиепублично заявили о снижении инвестпланов на 2025 г. на 733 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Такая оценка экспертов Института экономики роста им. Столыпина содержится в докладе "Инвестиции в России: последние тенденции", пишут "Ведомости" . В качестве причин сокращения инвестиций эксперты упоминают высокую ключевую ставку, рост стоимости заемных средств, падение спроса, нехватку кадров, высокую инфляцию и изменение стратегий.

Но ЦБ со ссылкой на опрос предприятий отмечает, что большинство компаний (59%) по итогам года не ожидает отклонения от принятых в начале года инвестиционных планов, еще четверть предприятий скорректировала планы в сторону увеличения. Только 17% предприятий снизили свою инвестпрограмму на 2025 г. по сравнению с первоначальными планами, преимущественно из-за нехватки собственных средств, говорится в обзоре ЦБ "Региональная экономика".

Анализ опросных данных российских предприятий выявляет признаки существенного ухудшения инвестклимата, говорится в докладе Института им. Столыпина. Эксперты ссылаются на майский опрос ИНП РАН, согласно которому доля предприятий, планирующих запуск новых производств, сократилась за год до 35% с 49,6%. Часть компаний, которые осуществляют инвестпроекты в момент проведения опроса, сократилась до минимума за историю наблюдения - 49,7%. Годом ранее эта доля составляла 63,7%.

Анализ накопленных дисбалансов указывает на высокую вероятность инвестиционного провала в 2025-2027 гг., отмечают эксперты. В числе факторов риска - исчерпание инвестиционного импульса. Играет роль и отложенный эффект высоких ставок - даже при начавшемся снижении ключевой ставки полноценная трансляция в реальную экономику произойдет с лагом 3-6 кварталов. Это означает, что негативное воздействие жесткой денежно-кредитной политики будет ощущаться до середины 2026 г., указывают эксперты в докладе.

Отдельно экономисты обращают внимание на проблему недоинвестирования в машины и оборудование. А замедление технологической модернизации ведет к снижению производительности труда и ухудшению конкурентоспособности российских товаров на внутренних и внешних рынках, отмечают эксперты Института им. Столыпина.

По мнению экспертов, ожидаемый инвестиционный провал создает критические риски для устойчивого экономического роста. Это может привести к сокращению и устареванию производственных мощностей, снижению производительности труда и конкурентоспособности, ограничению возможностей для технологической модернизации, а также формированию дефицита предложения на товарных рынках, говорится в докладе.

Тенденцию сжатия в экономике скрывать больше невозможно, полагает исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. По его подсчетам на основе данных Росстата, в 1-м полугодии физический выпуск продукции по 185 группам товаров был меньше, чем за тот же период прошлого года.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) Александр Широв указывает на то, что инвестиции составляют более 20% от ВВП, который на 2025 г. прогнозируется в 220 трлн руб. Снижение на 733 млрд руб. не дает фундаментальный вклад в инвестиционную активность, делает вывод Широв.

По мере снижения ставки ситуация с инвестициями может улучшиться, но сначала должен вырасти спрос, подчеркивает Широв.