Разница в зарплатах богатых и бедных снизилась до 7,5 раза

16 сентября. FINMARKET.RU - Россияне с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых. В этом году на крупных и средних предприятиях России 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. рублей, тогда как 20% самых дорогих специалистов - 233 тыс. Разрыв в 7,5 раза - это минимум за весь период наблюдений с 2000 г., подсчитала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росстата (такая статистика выходит раз в 2 года), пишут "Известия"

За последние 2 годау низкооплачиваемых работников выросли на 38%, тогда как у топовых специалистов - на 34%.

Как объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова, сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников.

В условиях нехватки кадров компании поднимают минимальные зарплаты до рыночного уровня, а дефицитным специалистам нередко предлагают даже выше, рассказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, заметнее всего растет жалованье у тех, кто традиционно находился на нижней ступеньке доходов - таких сотрудников легко переманить, предложив немного больше. А оклады наиболее обеспеченных за последний год индексировали минимально (за исключением редких специалистов), поскольку мотивация этой группы шире, чем только деньги.

Важную роль в снижении неравенства сыграло и повышение МРОТ - с 2025 г. он составляет 22,4 тыс., почти на 17% больше, чем годом ранее, напомнили "Известиям" во ВНИИ труда.

Сильнее всего разрыв в доходах проявляется в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) - 11 раз, показало исследование. Схожая ситуация наблюдается в IT и связи.

Значительно выше среднероссийского уровня остается неравенство в финансовом секторе: там зарплаты различаются в 9,5 раза.

Минимальная же дифференциация характерна для отраслей реального сектора. Самый низкий уровень неравенства (около 5 раз) зафиксирован в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, ЖКХ и обрабатывающих производствах.

Разрыв в зарплатах зависит не только от отрасли, но и от региона. Минимальное неравенство зафиксировано в Тыве - 3,6 раза , следом идут Калмыкия и Ингушетия - по четыре раза, показали расчеты FinExpertiza.

Наибольшая жехарактерна для Москвы - 8,7 раза. Высокий уровень неравенства также отмечается в Астраханской области (6,7 раза), Санкт-Петербурге и Подмосковье (6,6 раза).

Такие различия связаны с уровнем развития регионов и их специализацией, пояснили во ВНИИ труда. Так, в одних субъектах преобладает сельское хозяйство с низкими доходами, в других сосредоточены крупные и высокотехнологичные производства, где зарплаты значительно выше.