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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4772,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3001,35 млрд руб.
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05 июня 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4772,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3001,35 млрд руб.
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5 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июня составили по Российской Федерации 4772,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4540,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3865,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3652,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июня составили 3001,35 млрд руб. против 3659,1229 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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