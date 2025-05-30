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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,497 руб., курс евро - в размере 88,9481 руб.
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30 мая 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,497 руб., курс евро - в размере 88,9481 руб.
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30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 78,497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,67 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 88,9481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,84 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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