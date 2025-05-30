ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,497 руб., курс евро - в размере 88,9481 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 88,9481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,84 коп.

30 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 78,497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,67 коп.

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Казахстан внес на рассмотрение Совета руководителей уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики предложение по существенному изменению подходов к функционированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, сообщила в пятницу... читать дальше

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Подписание партнерских соглашений Евразийского экономического союза с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией состоится в конце июня в Минске, сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Павел Утюпин. "Для Республики Беларусь большая честь, что подписание... читать дальше

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Представители Японии и США договорились встретиться еще раз для обсуждения пошлин перед саммитом G7, который должен пройти 15 - 17 июня в Канаде. После встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником министр по... После встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником министр по... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "негативным" прогнозом, сообщило агентство. В сообщении отмечается, что рейтинг "BB" поддерживается высоким уровнем... В сообщении отмечается, что рейтинг "BB" поддерживается высоким уровнем... читать дальше

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Белоруссия с 1 июня обнулит экспортные пошлины на нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров от 30 мая 2025 года N299 официально опубликовано на Национальном правовом... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания) заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%. "Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25%... читать дальше

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Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 4 июня составит 1 тыс. 023,5 рубля против 1 тыс. 365,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. Снижение составляет 25%. Снижение составляет 25%. Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 506,1 рубля с... Пошлина на ячмень в очередной раз будет нулевой, на кукурузу - снизится до 506,1 рубля с... читать дальше

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Восемь стран ОПЕК+ договорились о третьем подряд ускоренном увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки ввиду прогноза устойчивости мировых экономик и текущих сильных рыночных факторов, что отражено в низких коммерческих запасах нефти, говорится в пресс-релизе ОПЕК по... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в I квартале 2025 года составила 170 млрд руб., говорится в сообщении компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал чистую прибыль... Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал чистую прибыль... читать дальше

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ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) в 2024 году сократило объем реализации титана на 11,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 26,203 тыс. тонн, говорится в годовом отчете корпорации. "ВСМПО-Ависма" оценивает свою долю в индустриальном секторе мирового... читать дальше

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Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) "Роснефти" в 1-м квартале 2025 года составила 44,6 млн т (3 681 тыс. барр./сут), сообщила компания. Добыча газа компанией равнялась 20,2 млрд куб. м (1 366 тыс. барр.н.э./сут). В результате добыча углеводородов "Роснефти" в январе-марте 2025 г.... читать дальше

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Турция в 1-м квартале 2025 года стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газа, на ее долю пришлось 39,3% от общего объема экспорта газа из Азербайджана. Как сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике, за отчетный период Азербайджан поставил в Турцию... Как сообщили "Интерфаксу" в Госкомитете по статистике, за отчетный период Азербайджан поставил в Турцию... читать дальше

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Чистый убыток АО "Почта России" по МСФО составил 14,9 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2024 года, говорится в отчетности компании. Выручка "Почты России" в январе-марте составила 52,5 млрд рублей, сократившись на 4,4% по сравнению с аналогичным... Выручка "Почты России" в январе-марте составила 52,5 млрд рублей, сократившись на 4,4% по сравнению с аналогичным... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) рассматривает возможность использования криптовалют для расчетов при торговле зерном, говорится в сообщении кредитной организации. "Мы считаем, что криптовалюты могут быть удобным альтернативным инструментом, и в настоящий момент мы совместно с... "Мы считаем, что криптовалюты могут быть удобным альтернативным инструментом, и в настоящий момент мы совместно с... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 50,772 млн рублей по сравнению с убытком в размере 707,3 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка... читать дальше

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Мелкие сельхозпроизводители могут испытывать сложности с введением для производителей РФ обязанности продавать часть своей продукции на организованных торгах. При принятии этого решения надо очень аккуратно взвесить все "за" и "против", считает вице-премьер РФ Дмитрий... читать дальше

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