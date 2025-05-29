.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 79,6037 руб., евро - 90,3365 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в апреле выросло на 1,5%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 1,5% после повышения на 0,8% в марте, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались немного лучше ожиданий экономистов, ожидавших повышение на 1,3%
 
В 1-м квартале ВВП РФ с исключением сезонности снизился на фоне высокой базы конца 2024 года
ВВП РФ в 1-м квартале 2025 года снизился с исключением сезонного фактора, но говорить о падении экономической активности некорректно из-за декабрьского всплеска, по сравнению с ноябрем-октябрем умеренный рост в феврале-марте продолжился, говорится в...
 
Лояльность богатых клиентов банков упала с высоты
Лояльность богатых клиентов российских банков в 2024 года резко упала с рекордных уровней 2023 года - она снизилась сразу на 19 процентных пунктов - до 43% индекса удовлетворенности NPS и оказалась на минимальном уровне за последние четыре года. У...
 
"Просрочка" по кредиткам подскочила до 110 млрд руб.
Объем просроченной задолженности по кредитным картам в 1-м квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту — это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных ОКБ, на которые ссылаются "Известия". Сейчас сумма просрочки достигает 110...
 
29 мая 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 79,6037 руб., евро - 90,3365 руб.

 0  
29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 79,6037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,39 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 90,3365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,42 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
29 мая 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 мая выросла на 1,27% и составила 51565,285 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51565,285 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,419 млрд руб., или на...
.
29 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,8871 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,58 коп. и составил 10,8871 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,84 руб., максимальный - 10,9665 руб. Было заключено 79769 сделок. Объем торгов составил 113290,58...
.
29 мая 2025 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 2,3%
Российский фондовый рынок завершил четверг ростом индексов.

Рынок акций РФ в начале торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил восстановительный рост на фоне известий о втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлений президента США...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:49
Boeing в июне возобновит поставки самолетов в Китай
Boeing Co. возобновит поставки самолетов в Китай в следующем месяце, заявил главный исполнительный директор американского авиаконцерна Келли Ортберг на мероприятии Bernstein в четверг. В апреле Ортберг говорил, что поставки были остановлены по инициативе Пекина.

СМИ...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:41
Мосбиржа с 20 июня исключит из базы расчета основных индексов акции "Селигдара" и "Мечела"
"Московская биржа" с 20 июня исключит из базы расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции ПАО "Селигдар" и ПАО "Мечел", говорится в сообщении торговой площадки.

База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций ПАО "Группа...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:28
ЦБ разработал критерии оценки эффективности мер банков по противодействию кредитному мошенничеству
Банк России разработал критерии оценки эффективности мер банков по борьбе с кредитным мошенничеством, а также установил порядок подачи банком ходатайства в ЦБ о проведении регулятором оценки соответствия этим критериям. Проект указания подготовлен в соответствии с нормами...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:20
"Почту России" предлагают наделить статусом оператора по доставке всех зарубежных покупок россиян
Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов предложил наделить АО "Почта России" статусом оператора по доставке всех зарубежных покупок россиян, он также призвал разрешить компании принимать электронные платежи без банковских комиссий, выровнять условия работы...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:12
Апрельский индекс незавершенных сделок на рынке жилья США упал на 6,3% - максимально с 2022 года
В апреле индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) упал на 6,3% относительно предыдущего месяца - до 71,3 пункта, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Апрельское снижение показателя стало самым значительным с сентября...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 18:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 мая
ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8330,47 (-106,83) руб./грамм; на серебро - 84 (-0,2) руб./грамм; на платину - 2745,82 (-31,04) руб./грамм; на палладий - 2455,59 (-67,9) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
29 мая 2025 года 18:02
ЦБ РФ установил курс евро с 30 мая в размере 88,9481 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 88,9481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,84 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 мая 2025 года 18:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 мая в размере 78,497 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 78,497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,67 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
29 мая 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8833 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,57 коп. и составил 10,8833 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,835 руб., максимальный - 10,961 руб. Было заключено 20226 сделок. Объем торгов составил 39197,72...
.
29 мая 2025 года 17:52
"Россети Московский регион" на 23,3% увеличили прибыль по МСФО в 1-м квартале
В январе-марте чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 10,74 млрд руб. после 8,71 млрд руб. в аналогичный период 2024 г., сообщается в отчетности компании. Таким образом, она выросла на 23,3%.

Выручка компании увеличилась с 64,5 млрд до 69,04...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 17:43
Нефтяные цены перешли к существенному снижению вечером
Цены на нефть перешли к существенному снижению вечером, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о том, что федеральный торговый суд США признал незаконными импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом.

Стоимость июльских фьючерсов...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 17:36
В апреле рост кредитного портфеля Т-Банка по РСБУ составил 1,6%
Т-Банк в апреле увеличил совокупный кредитный портфель до вычета резервов по РСБУ на 1,6% - до 2,677 трлн рублей, говорится в сообщении материнской компании "Т-Технологии".

Кредиты физлицам в апреле выросли на 0,8% - до 2,184 трлн рублей, юрлицам - на 5,3% - до 493...    читать дальше
.
29 мая 2025 года 17:23
Рост корпоративного кредитования с начала года составил около 1% - зампред ЦБ РФ (уточненный вариант)
Рост корпоративного кредитования за 5 месяцев текущего года составил около 1%, кредитного сжатия не происходит, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе VII съезда Ассоциации банков России.

"Хотя кредитование и замедляется во всех сегментах, все-таки речи о кредитном...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.