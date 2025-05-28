Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5105,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2966,02 млрд руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 5105,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4902,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5419,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5217,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 мая составили 2966,02 млрд руб. против 2974,6932 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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