ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 79,6176 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 79,6176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,12 коп.

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Оборот столичных производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025 года составил 221 млрд рублей и увеличился более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария... читать дальше

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Совет директоров "Уралкалия" рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2024 года, сообщила компания. Финальных дивидендов за 2023 год также не было, при этом компания дважды выплачивала промежуточные дивиденды на "префы" - на общую сумму 105 млрд... Финальных дивидендов за 2023 год также не было, при этом компания дважды выплачивала промежуточные дивиденды на "префы" - на общую сумму 105 млрд... читать дальше

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Российский союз страховщиков (РСА) считает возможным вариантом решения вопроса о справедливых региональных подходах в тарификации ОСАГО введение коэффициента "бонус-малус" (КБМ, коэффициент безаварийной езды) не только для индивидуальных автовладельцев, но и для субъектов РФ,... читать дальше

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Министры 22 стран-участниц ОПЕК+ соберутся в среду на очередную полугодовую встречу. Ей будет предшествовать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который обычно рассматривает ситуацию на рынке, следит за исполнением соглашения и может дать... Ей будет предшествовать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который обычно рассматривает ситуацию на рынке, следит за исполнением соглашения и может дать... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 5105,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4902,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, стабилен в паре с иеной. Поддержку американской валюте оказали опубликованные накануне позитивные статданные по экономике США. Индекс потребительского доверия в Штатах в мае увеличился до 98 пунктов с... Поддержку американской валюте оказали опубликованные накануне позитивные статданные по экономике США. Индекс потребительского доверия в Штатах в мае увеличился до 98 пунктов с... читать дальше

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Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) продал весь пакет акций американского нефтяного гиганта Chevron Corp. из-за того, что счел их нарушающими свои принципы формирования портфеля, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Продажу доли в... Продажу доли в... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings... Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings... читать дальше

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8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-966 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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РФ к середине мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила отгрузки мясной продукции на экспорт на 36%, до 345 тыс. тонн, сообщил замруководителя федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин на пленарной сессии форума "Аграрная политика... читать дальше

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Кредитный импульс в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня, говорится в бюллетене Банка России "О чем говорят тренды". ЦБ отмечает, что кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса.... ЦБ отмечает, что кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса.... читать дальше

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Цены на нефть повышаются сегодня на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+. Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая... Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая... читать дальше

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Произошедшее с начала 2025 года снижение цен на нефть пока не полностью отразилось в стоимости российского нефтяного экспорта и поступлениях выручки от него на валютный рынок РФ, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 84 выпускам облигаций на общую сумму 208,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций на общую сумму 64,61 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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