Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1719 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1205 руб., максимальный - 11,289 руб. Было заключено 87855 сделок. Объем торгов составил 109769,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,165 руб. за юань.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,1719 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53629,611 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1266,210 млрд руб., или на...

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Рост ВВП РФ в 1-м квартале составил 1,7% Рост ВВП РФ в марте 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,4% в годовом сравнении после повышения на 0,7% в феврале и 3,0% в январе, говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За 1-й квартал 2025 года ВВП, по расчетам министерства,... За 1-й квартал 2025 года ВВП, по расчетам министерства,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,1719 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1205 руб., максимальный - 11,289 руб. Было заключено 87855 сделок. Объем торгов составил 109769,88... Минимальный курс юаня составил 11,1205 руб., максимальный - 11,289 руб. Было заключено 87855 сделок. Объем торгов составил 109769,88...

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в апреле 2025 года повысился на 2,5 процентного пункта - до 0,4%, выйдя в положительную зону впервые с ноября 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в марте 2025 года... Ранее в марте 2025 года... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 апреля выросли на 0,1% после повышения на 0,09% с 15 по 21 апреля и на 0,14% с 8 по 14 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 28 апреля выросли на 2,27% (общая... По отношению к началу года цены к 28 апреля выросли на 2,27% (общая... читать дальше

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Инфляция в РФ с 22 по 28 апреля 2025 года составила 0,11% после 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 28 апреля составил 0,47%, с начала года -... С начала месяца рост цен к 28 апреля составил 0,47%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за сомнения инвесторов в скором завершении процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти. Индекс МосБиржи опускался сегодня ниже 2900 пунктов, обновив минимум с 21 апреля. В... В... читать дальше

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Правительство РФ обновило перечень товаров, которые можно ввозить на территорию России без согласия правообладателя сразу после начала мировых продаж, убрав из него ноутбуки HP и Fujitsu, лазерные печатные устройства отдельных брендов и парфюмерно-косметическую продукцию, не... читать дальше

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Итальянский дом моды Prada SpA в первом квартале увеличил выручку на 13% - до 1,341 млрд евро по сравнению с 1,187 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Без учета изменения курсов обмена валют прирост составил 12,5%. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в марте вырос на 6,1% относительно предыдущего месяца - до 76,5 пункта, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Мартовский рост показателя стал самым значительным с... Мартовский рост показателя стал самым значительным с... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение в среду и завершают апрель максимальным падением более чем за три года. В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - около 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает... В апреле Brent потеряла в цене порядка 15%, WTI - около 16%. Снижение котировок в этом месяце является максимальным с ноября 2021 года, отмечает... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-марте этого года составила 58,37 млрд руб. после прибыли в размере 134,67 млрд руб. в аналогичный период 2023 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, она сократилась в 2,3 раза. Выручка компании за период... Выручка компании за период... читать дальше

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Доходы населения США в марте выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading... Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%, по данным Trading... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,16 коп. и составил 11,1325 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0825 руб., максимальный - 11,249 руб. Было заключено 19379 сделок. Объем торгов составил 41270,09... Минимальный курс юаня составил 11,0825 руб., максимальный - 11,249 руб. Было заключено 19379 сделок. Объем торгов составил 41270,09...

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ЦБ РФ с 1 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8659,46 (+15,69) руб./грамм; на серебро - 87,05 (+0,49) руб./грамм; на платину - 2586,01 (-10,03) руб./грамм; на палладий - 2478,58 (-25,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 92,837 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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