Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,268 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,19 руб., максимальный - 11,372 руб. Было заключено 90449 сделок. Объем торгов составил 87609,63 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2 руб. за юань.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,12 коп. и составил 11,268 руб.

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Столичные инвесторы получили разрешения на строительство 12 социальных объектов с начала этого года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. "С начала 2025 года инвесторам выдано 12 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью более 285 тыс. кв.м", -... "С начала 2025 года инвесторам выдано 12 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью более 285 тыс. кв.м", -... читать дальше

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Темпы роста промышленного производства в РФ замедляются, но речь не идет о стагнации, а скорее о переходе от фронтального роста к фрагментарному в ряде отраслей, прокомментировала замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова текущую динамику в промышленности. "Не... "Не... читать дальше

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Австралийская нефтегазовая Woodside Energy приняла окончательное инвестиционное решение в отношении проекта по экспорту сжиженного природного газа в американском штате Луизиана (Louisiana LNG), сообщается в пресс-релизе компании. Мощность комплекса составит 16,5 млн... Мощность комплекса составит 16,5 млн... читать дальше

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Операционная прибыль германского производителя автомобилей класса "люкс" Porsche AG в первом квартале упала в 1,7 раза - до 762 млн евро с 1,282 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Рентабельность снизилась до 8,6% с 14,2%. Выручка в прошлом квартале... Выручка в прошлом квартале... читать дальше

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Британский банк HSBC Holdings Plc в первом квартале сократил чистую прибыль на 30% - до $7,57 млрд по сравнению с $10,837 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности. Доналоговая прибыль снизилась на 25% и составила $9,484 млрд. Выручка уменьшилась на 15% -... читать дальше

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Консолидированный чистый убыток АО "Почта России" по МСФО в 2024 году составил 17,1 млрд рублей, что в 2,1 раза превышает убыток за 2023 год (8,1 млрд рублей), говорится в отчетности компании. "Масштабные социальные обязательства, высокий показатель исторически накопленного... читать дальше

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9 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-948 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9445% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,27%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,27%... читать дальше

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Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 39%, сильнее прогноза аналитиков. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила 1,775 млрд евро по сравнению с 1,275 млрд евро за аналогичный... читать дальше

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Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG зафиксировала рост чистой прибыли на 34% в первом квартале, при этом базовая операционная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,6 млрд по... читать дальше

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Минфин РФ предлагает исключить из законодательства положения о взимании госпошлины за выдачу акцизных марок на импортный алкоголь, сообщается в подготовленном министерством законопроекте для реализации положений основных направлений налоговой политики. Проект размещен на сайте... читать дальше

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Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, по итогам 1-го квартала 2025 года составил 837,8 млрд рублей, что на 47% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы выросла в 3,2 раза и достигла 32,4 млрд рублей.... Скорректированная EBITDA группы выросла в 3,2 раза и достигла 32,4 млрд рублей.... читать дальше

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Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) по итогам заседания 25 апреля вынес рекомендацию к годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы за 2024 год, говорится в сообщении компании. По итогам 1-м полугодия ММК выплатил... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,48 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2988,82 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,36 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 17,36 пункта (1,499%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2677,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Британская BP Plc сократила чистую прибыль в первом квартале на 49%, добычу - на 16,5%. Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте упала на 49%, или в... Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в январе-марте упала на 49%, или в... читать дальше

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Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" снижением, корректируюсь в рамках фиксации прибыли игроками из-за опасений возможного затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти. Рынок акций... Рынок акций... читать дальше

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