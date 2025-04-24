.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2757,9 млрд руб.
.
24 апреля 2025 года 11:23
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2757,9 млрд руб.
|0
24 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2757,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2026,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 апреля выросла на 0,96% и составила 54935,270 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54935,270 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 521,644 млрд руб., или на...
.24 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,91 коп. и составил 11,3941 руб. Минимальный курс юаня составил 11,32 руб., максимальный - 11,464 руб. Было заключено 78890 сделок. Объем торгов составил 100928,19 млн...
.24 апреля 2025 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики индикаторов на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, волатильны были цены на нефть. В Азии в четверг наблюдалась... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:56
ЦБ РФ сохранил значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам на III квартал 2025 года, оставил неизменными значения макропруденциальных надбавок, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает снижение доли выдаваемых... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:54
Банк России установил макропруденциальные лимиты по целевым и нецелевым автокредитам на третий квартал 2025 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Для автокредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80% лимит составит 20% как для банков, так и для... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:50
Минцифры РФ обсуждает с заинтересованными ведомствами подготовку правил построения сетей 5G и сертификации соответствующего оборудования, рассчитывает до конца года урегулировать вопрос с принятием этих документов, сообщил директор департамента государственного регулирования... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:47
ЦБ РФ сохраняет график установления антициклической надбавки, банки справятся с ее повышением до 0,5%
Российские банки справятся с увеличением антициклической надбавки с 1 июля 2025 года с 0,25% до 0,5%, ЦБ решил сохранить график установления этого норматива, говорится в сообщении регулятора. "С учетом роста запаса капитала у отдельных банков и снижения Банком России в... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:42
ЦБ установил макропруденциальные лимиты по рискованной ипотеке на 3-й квартал, снизит надбавки по таким ссудам
Банк России установил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на третий квартал 2025 года, говорится в сообщении регулятора. ЦБ получил полномочия устанавливать МПЛ по ипотеке для ограничения доли высокорискованных кредитов в выдачах с 1 апреля... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:37
Американская Freeport-McMoRan Inc., один из крупнейших мировых производителей меди и золота, сократила чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 25,5%, при этом ее выручка оказалась выше ожиданий аналитиков. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:31
Удвоение капитализации фондового рынка РФ к 2030 г. требует IPO на сумму 1,28 трлн руб. ежегодно - НАУФОР
Удвоение капитализации российского фондового рынка требует проведения IPO на сумму 1,28 трлн руб. ежегодно, что в сумме дало бы необходимые для решения общей задачи 8 трлн руб. от первичных размещений в период 2025-2030 гг., подсчитали в НАУФОР. Согласно опубликованному... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:26
Владельцем 50% сервиса объявлений "Авито" стала компания под управлением РСХБ, говорится в совместном пресс-релизе банка, "Авито" и Kismet Capital Group. Параметры сделки, которая была закрыта в апреле, не раскрываются. Указано, что она была совершена в рамках... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:18
Совет директоров МТС-банка утвердил параметры допэмиссии: банк может увеличить уставный капитал на 3,46 млрд рублей путем размещения по открытой подписке 6 млн 925 тыс. дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей, свидетельствуют материалы кредитной... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:09
Контейнерооборот морских портов РФ в первом квартале 2025 года составил 1,377 млн TEU, что на 2,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года, говорится в аналитическом обзоре "Морцентра-ТЭК". В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", в экспортном направлении было... читать дальше
.24 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,88 коп. и составил 11,3837 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3265 руб., максимальный - 11,455 руб. Было заключено 15504 сделки. Объем торгов составил 28485,32...
.24 апреля 2025 года 17:55
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Узбекистана в 2025 году на уровне 5,9%, в 2026 году - 5,8%, говорится в заключительном заявлении миссии МВФ по итогам консультаций по статье IV устава фонда. Как сообщалось, в октябре 2024 года МВФ прогнозировал... читать дальше
.24 апреля 2025 года 17:49
Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в первом квартале 2025 года зафиксировал чистую прибыль и выручку на уровне того же периода годом ранее. Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.