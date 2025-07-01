Реальные зарплаты стали расти медленнее

1 июля. FINMARKET.RU -в России продолжают расти на фоне дефицита кадров. Однако из-за высокой базы 2024 года темпы стали замедляться. Так, на начало марта 2025 года средний номинальный заработок достиг почти 90 тыс. рублей - на 16% больше, чем годом ранее. При этом с учетом инфляции он увеличился всего на 5,2%, тогда как в 2024-м прибавка была вдвое выше, говорится в июньском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета, пишут "Известия"

По данным ВНИИ труда Минтруда, который ссылается на Росстат, среднемесячная номинальная зарплата работников к апрелю составила уже 97,6 тыс. рублей, за год она увеличилась примерно на 11%. Рост произошел практически по всем отраслям: например, профессиональная, научная и техническая деятельность (+16%), деятельность в области информации и связи (+20%), рассказали газете в подведомственном институте.

Вместе с тем в феврале реальные зарплаты выросли всего на 3,2% по сравнению с январем - это минимальный месячный прирост за два года, следует из данных СП.

Основная причина замедления - рост инфляции: с 7,5% в начале 2024 года до 10% в первые месяцы 2025 года, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть общий рост цен фактически съедает повышение жалования.

Кроме того, в середине прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку. Это снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний. В итоге бизнесу стало сложнее повышать оклады.

В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве - плюс 4-7% (в номинальном выражении), отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, - это добыча сырья, минус 6% к 2024-му.

По данным Минэкономразвития, в начале 2025 года зарплаты меньше всего росли в легкой и пищевой промышленности.

Сейчас быстрее всего жалованье растет у инженеров в строительстве - плюс 18,5% за год, поделились в SuperJob. Это связано с высоким спросом в промышленности и отдаленных регионах. В тройке лидеров также айтишники и кадровики. Похожие тенденции отмечают в "Авито Работа".